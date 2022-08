Naval turistov na Pelješac, razmišljajo o uvedbi vstopnine

"Ljudem sem govoril, naj si zapomnijo 26. julij, saj nam most ne bo prinesel ničesar dobrega. No, zdaj imamo polno dnevnih turistov, ki na plaži pečejo čevapčiče, ničesar ne zapravijo, saj s seboj privlečejo hladilnike, za seboj pa pustijo smeti. Prihaja množični turizem," je novinarjem Večernjega lista potarnal prebivalec Žuljane, vasice na južni obali Pelješca.

Mirna vas kraj se je spremenila v natrpano letovišče

Žuljana je do zdaj veljala za skriti biser in mirno destinacijo, kjer si je bilo mogoče res oddahniti, predvsem pa uživati na tamkajšnji plaži Vučine, ki jo razglašajo za eno od najlepših na Jadranu.

Foto: Shutterstock

Infrastruktura ne prenese takšnih množic

Odkar pa je odprt novi most na Pelješac, se v Žuljano in na plažo Vučine zgrinjajo množice, na kopanje jih dovažajo celo avtobusi, in infrastruktura v vasi poka po šivih. Primanjkuje parkirnih mest, obiskovalci za seboj na plaži puščajo odpadke in, ker primanjkuje javnih stranišč, tudi iztrebke.

Foto: Shutterstock

"O naši vasi nikar ne pišite lepo, da ne bo prišel še kdo. Že zdaj je nevzdržno," so novinarje Večernjega lista prosili domačini, "infrastruktura tega ne prenese, pa tudi mi imamo dovolj. Ljudje kradejo sadje, parkirajo pod oljkami in po dvoriščih."

Razmišljajo o uvedbi vstopnine

Zaradi nevzdržnih razmer že razmišljajo, da bi na cesti do vasi postavili zapornico in pobirali vstopnino ter s tem odvrnili vsaj del dnevnih obiskovalcev, od katerih, kot pravijo, nimajo nobene koristi, ampak jim prinašajo le težave.

