Huda tragedija na Pelješcu: avto padel v morje, ženski se ni uspelo rešiti

V nedeljo okoli 22.45 je osebno vozilo splitskih registrskih tablic pri trajektnem pomolu v Prapratnu pristalo v morju. V vozilu so bili poleg voznika še trije potniki. Po nesreči je vozniku in dvema sopotnikoma uspelo zlesti iz vozila, 45-letnica pa je ostala ujeta v vozilu, od koder so njeno truplo potegnili potapljači intervencijske enote policijske uprave. Vsi štirje ljudje iz avtomobila so bili polnoletni.

Ogled kraja prometne nesreče se je začel v nedeljo zvečer in še poteka. Na spletni strani Jadrolinije je zapisano, da je za zdaj trajektna linija 832 Prapratno-Sobra prekinjena.

Lani na istem mestu umrl moški

Avgusta lani je na istem mestu umrl 27-letni Indijec, ki pri parkiranju avtomobila zagrebške registracije na parkirišču trajektnega pomola Prapratno ni aktiviral ročne zavore. Vozilo je padlo v morje z višine približno štirih metrov, se obrnilo na streho in potonilo v globino šestih metrov. En policist je skočil v morje, se potopil do vozila in izvlekel voznika. Drugi ga je takoj začel oživljati, a jima nesrečnega voznika ni uspelo rešiti.