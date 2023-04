Zvezdnik iz skupine Backstreet Boys obtožen posilstva

Kot je zapisano v sodnih dokumentih, naj bi se spolni napad zgodil leta 2003, ko je bila Melissa Schuman stara 18 let, Nick Carter pa 23. Kot še piše v dokumentih, zdaj 38-letna Schumanova trdi, da jo je Carter prisilil v oralni spolni odnos, kasneje pa jo je prisilil še v spolni odnos, čeprav tega sama ni želela in je bila še nedolžna.

Da je prijavila dogodke, v katere jo je domnevno prisilil danes 43-letni Carter, so Schumanovo spodbudile tudi obtožbe zoper filmskega mogotca Harveyja Weinsteina, zaradi katerih se je tudi sama opogumila in odločila spregovoriti. Melissa je Carterja posilstva obtožila že novembra 2017.

Prijavo na policijo podala leta 2018

Februarja 2018 se je Melissa obrnila na policijo v Santa Monici, ker je domnevala, da se bo moral pevec zaradi svojih dejanj zagovarjati, a so obtožbe zavrgli, ker jim je potekel zastaralni rok. A zdaj se je zakon v Kaliforniji spremenil in podaljšal tudi zastaralni rok za prijavo zlorab. Tako imajo žrtve spolnih zlorab možnost, da vložijo tožbe, ki jim je rok po prejšnjem zakonu že potekel.

Carter je do zdaj vse obtožbe Schumanove zanikal in jih označil za neresnične ter se odločil vložiti tožbo proti Melissi in še eni izmed svojih oboževalk, Shannon Ruth. Ta je lanskega decembra proti njemu vložila tožbo, v kateri trdi, da jo je pevec leta 2001 zlorabil na avtobusu, ko so bili z njegovo skupino na turneji in ko je bila Ruthova stara 17 let.

Carter vložil protitožbo

Kot naj bi še navedel pevec, je sam žrtev zarote, protitožbo pa je vložil zaradi obrekovanja in izsiljevanja. Njegova odvetnica je o Melissinih obtožbah za Page Six povedala: "Melissa Schuman to zgodbo razlaga že vrsto let, vendar je bila njena obtožba napačna že, ko jo je izdala prvič, leta 2017, in je še vedno." Dodala je, da je sodnik v zvezni državi Nevada, potem ko so mu predložili vrsto dokazov, odločil, da obstajajo močni razlogi, da Carter nadaljuje tožbo proti Schumanovi zaradi namenskega škodovanja, obrekovanja in izsiljevanja Nicka, njegovih sodelavcev, prijateljev in družine.

Carterjeva odvetnica je še povedala, da piarovske poteze žensk, ki ga tožijo, ne bodo omajale Nickove odločenosti, da Schumanovo in njene sozarotnike pozove k odgovornosti za neizmerno bolečino in trpljenje, ki mu jih je povzročilo njuno izsiljevalsko ravnanje.

Schumanova: Borim se za to, da bi bila glasbena industrija varnejši kraj za delo

Za The Post se je odzvala tudi Schumanova, ki je povedala, da je naletela na izreden povratni udarec, ker se je postavila zase in dodala: "Nisem prva, ampak moj cilj je, da sem zadnja. Čas je, da vplivne osebe v glasbeni industriji dobijo jasno sporočilo, da si ne morejo več privoščiti omogočati zaščite spolnih plenilcev. Borim se za to, da bi bila glasbena industrija varnejši kraj za delo in nastopanje."