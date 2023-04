Kim Kardashian presenetila z novico, da bo postala igralka

"Kim je ena izmed največjih televizijskih zvezdnic. Navdušeni smo nad tem, da se nam bo pridružila. Imela bo prav posebno vlogo. Scenaristka je zanjo napisala zabavno, stilsko in strašljivo vlogo. Ta sezona bo popolnoma drugačna od vsega, kar smo delali do zdaj," je za The Hollywood Reporter povedal režiser Ryan Murphy in s tem potrdil njeno vlogo v seriji. Murphy in Kardashianova naj bi bila sicer dobra prijatelja.

Njeni oboževalci so razdvojeni

Kardashianova je novico potrdila s tem, da je na svojem profilu na Instagramu objavila napovednik nove sezone serije s pripisom: "Emma Roberts in Kim Kardashian sta občutljivi. AHS12. To poletje."

Kot je mogoče razbrati iz komentarjev, so oboževalci Kim Kardashian glede njene vloge v seriji razdvojeni. Nekateri so navdušeni, drugi pa menijo, da bi bilo bolje ostati pri resničnostnih šovih.

V seriji se bo tako pridružila Emmi Roberts, nečakinji Julie Roberts. Med stalnimi igralci so tudi Evan Peters, Sarah Paulson in Jessica Lange, v prejšnjih sezonah serije pa so se pojavila tudi imena, kot so Lady Gaga, Naomi Campbell, Joan Collins, Stevie Nicks in Adam Levine.

Kardashianova se je sicer preizkusila že v nekaj manjših vlogah v serijah, kot so Na kraju zločina: New York, Kako sem spoznal vajino mamo in Mrhi za šankom. V 12. sezoni omenjene serije bo očitno v ospredju.

