Posnetki iz zraka razkrivajo nor vozni park Kim Kardashian #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Paparaci so med preletavanjem in fotografiranjem posestva Kim Kardashian iz zraka ujeli tudi fascinanten prizor − floto njenih avtomobilov, parkiranih pred hišo.

Opazili so osem prestižnih avtomobilov, morda se je kje skrival še kakšen, skupno vrednost teh, ki so na fotografiji, pa so ocenili na 2,1 milijona dolarjev oziroma skoraj dva milijona evrov.

Foto: Profimedia

Kot je še videti na fotografijah, na posestvu resničnostne zvezdnice in podjetnice v soseski Hidden Hills severozahodno od Los Angelesa trenutno poteka urejanje okolice. Morda bi morala razmisliti tudi o gradnji garaže, da ji tako prestižnih avtomobilov ne bo treba parkirati zunaj ...

Oglejte si še: