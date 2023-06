Hči Karla Erjavca prvič po ločitvi pokazala novega izbranca #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eva Erjavec je bila od novembra 2020 poročena s premožnim poslovnežem Andrejem Marčičem, s katerim sta se ločila po pol leta. Skupaj imata otroka, ki je aprila dopolnil dve leti.

Zdaj je hči Karla Erjavca prvič po ločitvi pokazala novega izbranca. Fotografije z njim je delila s sledilci na Instagramu, pod objavo pa zapisala: "Dan ljubezni."

Fotografija z novim izbrancem, ki jo je s sledilci na Instagramu delila Eva Erjavec. Foto: Instagram/Eva Erjavec

Karl Erjavec naj bi zamenjal ključavnico Marčičevega ljubljanskega stanovanja

Kot so po ločitvi poročale Slovenske novice, naj bi se 55-letni Marčič, medtem ko je bila Eva že noseča, odselil iz njunega stanovanja v središču Ljubljane, v tem času pa naj bi Evin oče Karl zamenjal ključavnico stanovanja, ne da bi lastnik Marčič to vedel. To naj bi bil tudi povod za njun spor. Erjavec incidenta med njima takrat ni potrdil, Marčič pa je bil tiho, a ugibanj o fizičnem sporu prav tako ni zavrnil.

Po ločitvi naj bi 27-letna Eva od premožnega podjetnika zahtevala stanovanje v Ljubljani in njegovo hišo na morju ter 7.000 evrov mesečne preživnine do otrokovega 26. leta starosti.

Erjavčeva hči, ki je študirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, je danes asistentka na tamkajšnji katedri za ekonomijo pri predmetu Temelji mikroekonomije. Njen novi partner Blaž Gorše je vodja oddelka za korporativne finance pri Iliriki, tako kot Eva pa je študiral na ljubljanski ekonomski fakulteti.