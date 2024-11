Nov začetek Karla Erjavca: "Ljudje so očitno prepričani, da se moram vrniti"

Nekdanji večkratni minister in nekdanji predsednik upokojenske stranke DeSUS Karl Erjavec je prepričan, da se je Slovenija znašla v slepi ulici in da potrebuje nov začetek. Zaradi tega se je odločil za ustanovitev nove stranke Zaupanje, čeprav je bil po odhodu iz politike pred štirimi leti prepričan, da se ne bo nikoli vrnil v politične vode. "Glede na to, da sem bil 20 let v politiki in dosegel lepe rezultate, so ljudje očitno prepričani, da se moram vrniti, ker ni zadosti politikov s političnimi izkušnjami in politično kilometrino," je za Siol.net pred današnjim ustanovitvenim kongresom stranke Zaupanje povedal Erjavec, ki so ga delegati kongresa nato izvolili za predsednika nove stranke.