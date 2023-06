Pustolovec trdi, da je prvi prepotoval svet, ne da bi sedel na letalo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Popotnik je na potovanju okoli sveta preživel deset let. (Fotografija je simbolična.)

Popotnik je na potovanju okoli sveta preživel deset let. (Fotografija je simbolična.) Foto: Shutterstock

Danski popotnik Thor Pedersen, ki je svoje potovanje začel oktobra 2013, se je odločil, da bo opustil svojo kariero v ladijskem prometu in logistiki, da bi lahko izpolnil cilje ekstremnega potovanja, ki je trajalo celo desetletje. Zaradi potovanja se je moral posloviti tudi od svoje žene, ki pa ga je pri vsem tem ves čas podpirala.

"Moja žena me ni želela ovirati pri ničemer, kar sem želel storiti. Bila je neverjetna, zelo me je podpirala," je povedal Danec.

Svoje potovanje je začel na domačih tleh, na Danskem, nato pa ga je pot zanesla v Nemčijo in naprej v druge države. Pred mesecem je desetletno potovanje in obisk vseh 203 držav sveta zaključil na Maldivih, kamor je s kontejnersko ladjo prispel na končni cilj po skupno 359 tisoč kilometrih in kjer ga je pričakala tudi njegova žena.

Uporabljal je različna prevozna sredstva, a nikoli letala

Sprva je nameraval v vsaki izmed obiskanih držav ostati sedem dni, najdlje pa je zaradi pandemije covida v Hongkongu obstal za celi dve leti. Na koncu je v vsaki državi preživel okoli 17 dni, najkrajši postanek na poti pa je imel v Vatikanu, kjer je ostal samo 24 ur. Največ časa na ladji je preživel med potovanjem od Hongkonga do Avstralije, za kar je potreboval 27 dni.

V Braziliji se je z avtobusom vozil kar 54 ur, zato mu je bila vožnja z ladjo prijetnejša, saj je lahko vmes prebiral knjige in telovadil ter opazoval morske živali, med drugim kite. Njegovo potovanje je med drugim vključevalo vožnjo s 351 avtobusi, 158 vlaki, 43 tuk tuki oziroma rikšami, 37 kontejnerskimi ladjami ter drugimi manjšimi prevoznimi sredstvi.

Med potovanjem ga je žena obiskovala

"Ko sem izvedel, da nihče v zgodovini še ni prepotoval popolnoma vseh držav na svetu brez letala, sem pomislil, da imam morda priložnost narediti nekaj izjemnega," je razkril in dodal, da je njegovo avanturo financiralo energetsko podjetje.

Preden je odšel na potovanje, je bil s svojo ženo poročen eno leto, med njegovo avanturo pa ga je žena obiskala 27-krat. Pedersen se zdaj namerava z ladjo z Maldivov vrniti na Šrilanko in nato prek Nemčije nazaj na rodno Dansko. Popotnik se k svoji prejšnji karieri ne namerava vrniti in upa, da bo o svoji avanturi napisal knjigo.