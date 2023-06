Država na vrhu lestvice najvarnejših, če potujete sami, vas bo morda presenetila #video

Strokovnjaki za potovanja pri podjetju Bounce so izvedli raziskavo, v kateri so opredelili deset najprimernejših držav za obisk, če potujete sami. Na lestvici se je znašla tudi Slovenija.

Strokovnjaki so lestvico ustvarili na podlagi števila znamenitosti in restavracij, cenovne dostopnosti, števila nastanitev, varnosti in vremena.

Končna ocena je sestavljena glede na število znamenitosti na sto tisoč prebivalcev, število restavracij na sto tisoč prebivalcev, povprečne cene enosmerne vozovnice javnega prometa, povprečne cene nastanitev v hotelu, število hostelov na sto tisoč prebivalcev, indeks varnosti, povprečne letne temperature in povprečne letne padavine.

Na katerem mestu se je na lestvici znašla Slovenija, lahko preverite v posnetku spodaj:

Kot so poudarili v raziskavi, se je Slovenija na tovrstni lestvici od leta 2021 povzpela za šest mest. "Slovenija privablja predvsem avanturistične popotnike in ljubitelje narave. Videti je kot Avstrija ali Švica, le da brez turistov, je pa tudi veliko bolj cenovno dostopna. Je dom 80 naravnih termalnih vrelcev in zdravilnih voda, zaradi česar je priljubljena destinacija za turiste, ki potujejo sami ter si želijo zdravja in dobrega počutja," so zapisali.

