Bezosova zaročenka na Azurni obali razkazuje prstan, vreden več kot dva milijona evrov

Zaročenca Jeff Bezos in Lauren Sanchez trenutno dopustujeta in čas preživljata na francoski rivieri. Roko Bezosove zaročenke pa so fotografi ujeli v objektiv, saj naj bi jo krasil 20-karatni kos nakita, za katerega naj bi milijarder odštel vsaj 2,28 milijona evrov, po mnenju nekaterih poznavalcev pa celo več kot tri milijone evrov.

Ustanovitelj in direktor Amazona Jeff Bezos in njegova partnerica Lauren Sanchez, s katero sta se po poročanju ameriških medijev zaročila pretekli mesec, trenutno dopustuje v Sredozemlju, kjer iz kraja v kraj plujeta na novi 462 milijonov evrov (500 milijonov dolarjev) vredni jadrnici, imenovani Koru.

Roko ji krasi prstan vreden več kot dva milijona evrov

Trenutno je par na francoski rivieri, pred tem pa sta z jahto obiskala tudi otok Majorko in Španijo. Nedavno so fotografi na Azurni obali fotografirali roko Bezosove zaročenke, ki jo krasi 20-karatni prstan, vreden 2,28 milijona evrov. Nekateri strokovnjaki menijo, da je prstan celo 25- ali 30-karatni.

Nekateri poznavalci prstanov so menili, da je prstan vreden precej več kot tri milijone evrov: "Diamant je verjetno barve D – najdražji in najredkejši diamant barvnega razreda, diamanti barve D so videti brezbarvni tako s prostim očesom kot pod povečavo," je povedal Maxwell Stone iz draguljarske hiše Steven Stone.

Foto: Profimedia

Iz Francije v Italijo in nazaj ...

Med sprehodom v Saint Tropezu so ju ujeli pretekli konec tedna, na francoski obali pa sta bila videti sproščena in sta vidno uživala v družbi drug drugega. Za sprehod sta si oblekla ohlapna poletna oblačila in jih kombinirala s sandali. Pred kratkim je par čas preživel v Italiji, kjer sta si skupaj ogledala znamenitosti in večerjala. V petek pa so ju zopet opazili nazaj v Franciji, kjer sta obiskala obmorsko vasico Èze in uživala na kosilu v znamenitem La Chèvre d'Or. Par se je pred tem ustavil tudi na kosilu na Ibizi, kjer Sánchezova ni mogla umakniti pogleda s svojega novega prstana, je za portal People povedal eden izmed virov.

Oba sta se ločila leta 2019

Oba, tako 59-letni Bezos kot tudi 53-letna Lauren Sanchez, sta se ločila leta 2019. Ona je bila 13 let poročena s hollywoodskim agentom Patrickom Whitesellom, s katerim ima dva otroka, še enega sina pa ima iz preteklega razmerja z igralcem ameriškega nogometa Tonyjem Gonzalezom. Bezos se je uradno ločil od žene MacKenzie, s katero je bil poročen 25 let in s katero ima štiri otroke.

