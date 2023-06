Hrvaški nogometaš raje na domačo njivo kot na luksuzen oddih #video

25-letni hrvaški nogometni reprezentant in branilec italijanskega Sassuola Martin Erlić del svojega dopusta preživi drugače kot njegovi nogometni kolegi, saj se namesto v mondene kraje in luksuzne vile raje odpravi v domače kraje, kjer pomaga pri kmetijskih opravilih.

Posnetek, na katerem se vidi Martina Erlića, kako pomaga pri delu na njivi v svojem domačem kraju, je delil njegov prijatelj in ga objavil na družbenih omrežjih. Erlić je pomagal pobirati krompir, najverjetneje na njivi svoje družine, ki prihaja iz vasi Tinj v okolici Zadra.

Rad pomaga svoji družini pri delu na kmetiji

Nedavno je Erlić s hrvaško reprezentanco zaigral tudi v finalu lige narodov, ko je z ognjenimi po enajstmetrovkah doživel poraz proti Španiji. Že v več intervjujih je mladi nadobudni hrvaški reprezentant poudaril, da rad pomaga svoji družini pri delu na polju in da ga ni sram pokazati, od kod prihaja.

"Kadarkoli sem dol, torej ko imam prosti čas, pomagam svojim. Brez sramu. Tam sem odraščal, pomagal od mladih nog in vesel sem, ko jim malo olajšam delo. Zato ugotavljam, kako bi jim olajšal delo, saj se s tem ukvarjajo že več kot 40 let. In vsi vemo, da je delo na polju težko," je povedal za tportal.hr.

V lasti imajo več kot 500 oljk

Bosanski Avaz pa je poročal, da ima njegova družina v lasti več kot 500 oljk in češenj, tisoč trt v vinogradu, hektarje polj, posejanih s korenjem, čebulo, belim česnom, grahom in bobom. Na njihovi kmetiji so tudi čreda ovac, prašiči in kokoši.