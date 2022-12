Hrvate čaka nekaj strašljivega #video

Hrvaška se je tretjič uvrstila v četrtfinale svetovnega prvenstva v nogometu. Nasprotnik ne bi mogel biti težji – Brazilija. "Ko pogledaš njihov izbor igralcev, njihovo kvaliteto, širino in vrednost, je to res strašljivo," s strahospoštovanjem o Brazilcih govori hrvaški selektor Zlatko Dalić.

Hrvaški selektor Zlatko Dalić je dan po zmagi v osmini finala, ko so Japonsko izločili po streljanju 11-metrovk, znova stopil pred novinarje. Beseda je tekla predvsem o njihovem nasprotniku v četrtfinalu. V petek ob 16. uri po srednjeevropskem času se bodo pomerili s petkratnimi svetovnimi prvaki Brazilci. Hrvaška Brazilije ni še nikoli premagala. Dvakrat so med sabo igrali tudi na svetovnih prvenstvih: leta 2006 je Brazilija zmagala z 1:0, leta 2014 pa s 3:1. Obe tekmi so odigrali v skupinskem delu.

Zlatko Dalić pravi, da je ta ekipa Brazilije zares strašljiva. Foto: Reuters "Realno je Brazilija najmočnejša in najboljša reprezentanca na tem svetovnem prvenstvu. Kar sem videl do zdaj. Ko pogledaš njihov izbor igralcev, njihovo kvaliteto, širino in vrednost, je to res strašljivo," je s strahospoštovanjem o Brazilcih govoril Dalić. "Mislim, da je pred nami velik test, zahtevna naloga proti ekipi, ki igra vrhunski nogomet in ima veliko dobrih in zelo hitrih nogometašev. Zelo dobro se bomo morali pripraviti na to tekmo."

Luka Modrić Foto: Reuters Vseeno je selektor Dalić nadaljeval takole: "A mislim, da se nimamo česa bati. V tekmo bomo morali iti z veliko samozavesti, iskati svoje priložnosti in uživati v igranju proti Braziliji. To je to. Ta tekma je prišla prezgodaj. Škoda da ni to finale. Brazilija je favorit te tekme. A mi se ne bomo predali. Skušali se bomo dobro spočiti, dobro pripraviti, dati svoj maksimum in se jim zoperstaviti z našo igro. Niso pa ekipa, ki bi nasprotniku prepustila posest žoge." Zakaj je Brazilija favorit? "Imajo samozavest, odlično vzdušje v ekipi, vrhunske igralce, pa še Neymar je nazaj."

Naštel četrtfinaliste in dejal, da so vprašanja zdaj neumna

Za Hrvaško je že četrtfinale velik uspeh, zaključuje Dalić. Napovedal je, da bosta zadnja četrtfinalista Španija in Portugalska. "Ponosen sem, srečen. Zapisali smo se v zgodovino. Biti med osem na svetu ... Če bo vse po načrtih, bodo tu Anglija; Nizozemska, Francija, Španija, Portugalska, Argentina, Brazilija in Hrvaška. In pika! Katerokoli vprašanje o tem, kako smo igrali, je neumno vprašanje. Lepo vas prosim! Pika. Anglija, Francija, Španija, Portugalska. Brazilija, Argentina, Nizozemska, Hrvaška."