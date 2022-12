"Golobjega plesa" naučil tudi slavnega Ronalda #video

Brazilski nogometaši so na tekmi osmine finala svetovnega prvenstva v Katarju, na kateri so s 4:1 premagali reprezentanco Južne Koreje, gole proslavljali s plesom, še posebej zanimiv je značilni ples strelca tretjega brazilskega gola Richarlisona. Ta je po tekmi t. i. golobjega plesa naučil tudi svojega idola Ronalda.

Fifa je na Instagramu objavila smešen posnetek Richarlisonovega kratkega tečaja za "golobji ples", s katerim 25-letni napadalec, član angleškega Tottenhama, proslavlja svoje gole. Teh gibov je poskušal naučiti Ronalda Nazaria, enega najslavnejših brazilskih nogometnih mojstrov vseh časov.

Takole jima je šlo:

Sicer je bilo snidenje z nogometno legendo za Richarlisona čustveno, je zaupal v pogovoru za Fifa.com. "Preplavila so me čustva, saj je moj idol, tako kot je Neymar. Kot otrok sem imel enako frizuro. To, da nas podpirajo legende, kot so Ronaldo, Kaka in Roberto Carlos, nas še bolj motivira na igrišču."

Ronaldo mu je odgovoril: "Če sem jaz navdihoval tebe, si zdaj ti na vrsti, da navdihuješ nove rodove. Navdihuješ milijone Brazilcev, milijone otrok s svojo umetnostjo in s svojimi čustvi. Želim vam veliko sreče, čakajo nas še tri tekme."

Brazilce v četrtfinalu SP zdaj čaka spopad s Hrvaško (v petek, 9. decembra), a njihove ambicije segajo dlje, do naslova svetovnih prvakov. To bi bil njihov šesti, prvi po svetovnem prvenstvu na Japonskem in v Južni Koreji leta 2002.

