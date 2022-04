Nizozemski selektor razkril, da se bori z agresivnim rakom prostate

Kot je Van Gaal dejal za nizozemski TV-šov Humberto, je doslej prestal 25 obsevanj.

Nazadnje je nizozemski trener vodil oranje na dveh prijateljskih tekmah minuli mesec proti Danski (4:2) in Nemčiji (1:1).

Dodal je, da je svojo bolezen skrival pred nogometaši in se med reprezentančnim premorom na skrivaj odpravil na zasebno kliniko na zdravljenje.

Van Gaal je televizijskemu voditelju Humbertu Tanu povedal, da je njegova največja želja, da nogometaši ostanejo osredotočeni na svetovno prvenstvo, kamor so se uspešno uvrstili.

"Od raka na prostati ne umreš, vsaj 90 odstotkov bolnikov ne. Ponavadi te ubije kakšna druga bolezen. Vendar pa sem sam imel precej agresivno obliko, zato sem prestal že 25 obsevanj. Veliko sprememb je potrebnih, da lahko s tem živiš," je dejal Van Gaal in priznal, da je imel prednostno obravnavo v bolnišnici, da je lahko vstopal in izstopal skozi zadnja vrata, da je njegova bolezen ostala skrivnost.

Van Gaal, ki se je sicer upokojil leta 2019, je avgusta lani še tretjič sedel na klop nizozemske reprezentance. Pred tem je oranje vodil že med letoma 2000 in 2002, nato pa leta 2012.

Pod njegovim vodstvom so nogometaši slavili naslove državnega prvaka v treh ligah z Ajaxom, Barcelono in Bayernom, leta 1995 je osvojil ligo prvakov z Ajaxom, 15 let pozneje pa je z Bayernom zaigral v finalu.

Our thoughts and prayers go out to former Barça manager Louis van Gaal, who has been diagnosed with prostate cancer. Stay strong, Louis, and get well soon. 🙏 pic.twitter.com/uE5SzstOHR — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 3, 2022

Everybody at Manchester United is fully behind our former manager, Louis van Gaal, in his battle against cancer.



Sending you strength and courage, Louis ❤️ pic.twitter.com/axcB7mV5To — Manchester United (@ManUtd) April 3, 2022

