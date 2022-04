Seznam, na katerem bi Jan Oblak raje videl, da ga ne bi bilo

Zadnje tri vstopnice za SP 2022 bodo podeljene junija. Eno bo prejela evropska država (Škotska, Ukrajina oziroma Wales), druga bo pripadla Avstraliji, Peruju oziroma ZAE, tretja pa Novi Zelandiji oziroma Kostariki. Tako je že bolj ali manj znan seznam najboljših nogometašev, ki jih ne bo na SP 2022 in bodo primorani letošnji spektakel v Katarju spremljati kot gledalci. V klubskih dresih praviloma dosegajo izjemne uspehe in na svojih igralnih položajih spadajo v svetovni vrh, z reprezentanco pa so v kvalifikacijah za SP 2022 doživeli razočaranje. V omenjeno skupino spada tudi Jan Oblak.

Slovenija čaka že 12 let

Slovenija je nazadnje zaigrala na velikem tekmovanju leta 2010, ko jo je vodil zdajšnji selektor Matjaž Kek. Foto: Vid Ponikvar Škofjeločan že dalj časa predstavlja največji ponos slovenskega nogometa. Še vedno pa ni uresničil otroške želje, da bi v državnem dresu zaigral na največjem reprezentančnem tekmovanju. Ne na evropskem, niti svetovnem prvenstvu. Slovenija se je nazadnje s svetovno elito družila leta 2010. Takrat je bil Oblak še golobradi najstnik in se ravno iz Ljubljane odpravljal na Portugalsko. Pozneje, ko je postal eden najbolj spoštovanih in cenjenih vratarjev na svetu, z izbrano vrsto ni nikoli okusil velikega tekmovanja.

Tako se je večkrat pojavljal na seznamu največjih zvezdnikov svetovnega nogometa, ki jih ne bo na določenem tekmovanju. Tako je bilo denimo že lani, ko je v številnih evropskih državah potekal Euro, tako je tudi letos, ko bo Katar od 21. novembra do 18. decembra gostil svetovno prvenstvo. Oblak se je ponovno znašel v elitni druščini uveljavljenih velemojstrov, ki pa so imeli to smolo, da z reprezentanco v kvalifikacijah niso mogli uresničiti želje.

Brez Haalanda in Salaha

Erling Braut Haaland, od katerega ima večjo tržno vrednost le Kylian Mbappe, podobno kot Oblak letos ne bo zaigral na SP. Foto: Guliverimage Kdo pa še poleg Oblaka izstopa na seznamu zvezdnikov, ki jih ljubitelji nogometa letos v Katarju ne bodo mogli občudovati? O tem zgovorno priča pogled na vrh lestvice nogometašev z najvišjo tržno vrednostjo po oceni Transfermarkta. Sodeč po njej na letošnjem SP ne bo kar dveh od petih najdražjih nogometašev na svetu.

Prvi, francoski as Kylian Mbappe (vreden 160 milijonov evrov), v kvalifikacijah ni imel težav in se je z galskimi petelini uvrstil na tekmovanje, kjer bo branil svetovni naslov, drugi najboljši, mladi norveški zvezdnik Erling Braut Haaland (150 milijonov), pa je v kvalifikacijah zaostal za dvema (Nizozemsko in Turčijo) in tako izpadel iz igre. Norvežani, s katerimi se bo letos Slovenija spopadla v ligi narodov, so nazadnje na svetovnem prvenstvu zaigrali daljnega leta 1998. Takrat se vroči napadalec Borussie Dortmund sploh še ni rodil.

Mohamedu Salah (desno) gre odlično pri Liverpoolu, pri katerem blesti tudi njegov klubski soigralec Sadio Mane, ki pa mu je letos s Senegalom že dvakrat zagrenil življenje. Foto: Guliverimage

Poleg Haalanda pa ne bo v Katarju tudi za mnoge trenutno najboljšega nogometaša angleškega prvenstva (in širše), Egipčana Mohameda Salaha, vrednega 100 milijonov evrov. Faraone je še drugič letos v solze spravil Senegal. Po finalu afriškega prvenstva je bil po strelih z 11-m boljši še v odločilnem spopadu za SP 2022, dvoboj v Dakarju pa je postregel še s tretjim polčasom in pritožbo Egipta, saj je bilo na in po tekmi zaznati mnogo nepravilnosti, v medijih je najbolj odmeval ''laserski'' šov, s katerim so domači navijači motili Salaha pri izvajanju kazenskega udarca.

V Katarju torej ne bo ne Haalanda ne Salaha, ki si na lestvici najdražjih nogometašev na svetu deli tretje mesto z Brazilcem Viniciusom Jr. in Angležom Harryjem Kanom. Tržna vrednost vseh treh po oceni Transfermakta znaša okroglih 100 milijonov evrov.

Od Oblaka vrednejši le Donnarumma

Lani je Gianluigi Donnarumma na Wembleyju z rok predsednika Uefe Aleksandra Čeferina prejel priznanje za najboljšega igralca Eura 2020. Foto: Reuters Na omenjeni lestvici med 50 najdražjih nogometašev na svetu spada tudi Oblak. 29-letni vratar madridskega Atletica, ki ga kmalu čakata četrtfinalna spopada lige prvakov proti Manchester Cityju, je vreden 60 milijonov evrov. Ne bo pa Škofjeločan najdražji čuvaj mreže, ki bo izpustil spektakel v Katarju. Tam ne bo tudi mlajšega stanovskega kolega Gianluigija Donnarumme.

Lani je bil Italijan proglašen za najboljšega nogometaša Eura, v finalu je ubranil dva kazenska udarca in pomagal Azzurrom do naslova evropskega prvaka, letos pa doživel nepričakovana udarca tako z Italijo v polfinalu play-offa kvalifikacij za SP 2022 proti Severni Makedoniji (0:1 v Palermu) kot tudi s PSG proti madridskemu Realu v ligi prvakov. To je velik udarec za 23-letnega Italijana, saj kot aktualni evropski prvak ne bo mogel nastopiti na svetovnem prvenstvu. To se je v zgodovini evropskega nogometa zgodilo le še Čehom (Češkoslovaški, ki je ni bilo na SP 1978), Dancem (brez SP 1994) in Grkom (brez SP 2006).

Donnarumma je tako v večini izborov večjih medijev, ki so izbirali idealno enajsterico manjkajočih zvezdnikov SP 2022 v Katarju, zavzel položaj med vratnicama, Oblak pa je bil prva zamenjava in si priboril mesto na klopi za rezervne igralce. Kateri zvezdniki pa so še sestavljali enajsterico?

Zvezdnik PSG Marco Verratti je v zadnjih tednih doživel dva šoka. Najprej s Parižani v ligi prvakov, nato z Italijani v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022. Foto: Reuters

Sky Sports je v napadalno trojico poleg Salaha (Liverpool - Egipt) in Haalanda (Borussia Dortmund - Norveška) uvrstil še Kolumbijca Luisa Diaza, ki se je v zimskem prestopnem roku pridružil Liverpoolu. Zvezno vrsto sestavljajo trije nogometaši, ki opozarjajo nase v premier league. To so Martin Odegaard (Arsenal - Norveška), ki se bo junija pomeril v ligi narodov tudi proti Kekovi četi, Yves Bissouma (Brighton - Mali) in Jorginho (Chelsea - Italija), ki je lani osvojil skoraj vse, kar se je osvojiti dalo. Brazilec z italijanskim potnim listom je bil evropski prvak tako s klubom kot tudi reprezentanco. Zvezdniško obrambo, ki ne bo zaigrala na SP 2022, po izboru Sky Sports sestavljata italijanska soimenjaka Leonardo Spinazzola (Roma) in Leonardo Bonucci (Juventus), Šved Victor Lindelof (Manchester United), ki se bo letos v ligi narodov pomeril tudi s Slovenijo ter izkušeni Avstrijec David Alaba, član madridskega Reala.

Kdo vse bo še manjkal?

Zlatan Ibrahimović je v odločilnem spopadu za SP 2022 potegnil krajšo proti Poljski. Foto: Guliverimage V nekaterih izborih pa je Oblak dobil prednost pred Donnarummo. Givemesport ga je denimo uvrstil med vratnici zvezdniške enajsterice, ki ne bo zaigrala na letošnjem SP, v polju pa so mu družbo delali Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Verratti (kar pet italijanskih reprezentantov), Alžirec Mahrez, Norvežan Odegaard, Kolumbijec Diaz, Egipčan Salah in Norvežan Haaland.

V Katarju pa bo manjkalo še ogromno zvezdniških imen, ki pomenijo veliko v svetu nogometa. Zlatan Ibrahimović (Milan – Švedska), Riyad Mahrez (Manchester City - Alžirija), Victor Osimhen (Napoli – Nigerija), Marco Verratti (PSG – Italija), Giorgio Chiellini (Juventus – Italija), Lorenzo Insigne (Napoli – Italija), James Rodriguez (Al Rayyan – Kolumbija), Franck Kessie (Milan – Slonokoščena obala), Sebastien Haller (Ajax – Slonokoščena obala), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon – Barcelona), Arturo Vidal (Inter Milano - Čile) in Milan Škriniar (Milan – Slovaška) je le nekaj izmed omenjenih, ki jih bodo ljubitelji nogometa podobno kot Oblaka in pred tem omenjene zvezdnike pogrešali v letošnjem albumu s samolepilnimi sličicami, na katerih bodo upodobljeni udeleženci letošnjega SP. Tako so pač odredile kvalifikacije. Na zaključnem turnirju žal ni dovolj mest za vse, ki izstopajo v nogometu.