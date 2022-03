Ronaldo v lov za novim posebnim rekordom

Nogometaši Portugalske so v torek postali ena izmed 32 ekip, ki bodo konec letošnjega koledarskega leta v Katarju med 21. novembrom in 18. decembrom lovile svetovno krono. Portugalci so na odločilni tekmi za preboj na mundial z 2:0 ugnali Severno Makedonijo, potem ko se je dvakrat med strelce vpisal Bruno Fernandes.

Ronaldo v lov za novim rekordom

Portugalci so si s tem zagotovili še osmi nastop na svetovnih prvenstvih. Cristiano Ronaldo pa bo konec leta, če mu tega ne bo preprečila kakšna poškodba ali kaj drugega, nastopil še na svojem desetem zaporednem velikem tekmovanju in petem svetovnem prvenstvu. Sedemintridesetletni Portugalec, ki sicer redno podira rekorde, bo v Katarju lovil nov mejnik. Zvezdnik Manchester Uniteda je poleg nekdanjega nogometaša danes 36-letnega Ganca Asamoaha Gyana edini nogometaš, ki je zadel na devetih zaporednih velikih tekmovanjih (če v to štejemo svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, pokal Libertadores in afriški pokal narodov). Gyan je tovrstni dosežek postavil v letih od 2006 do 2017, ko je zadel na šestih zaporednih afriških pokalih in treh svetovnih prvenstvih.

Portugalci so imeli v Portu bučno podporo s tribun. Foto: Guliverimage

Ronaldo je pred dvema letoma ta dosežek izenačil, potem ko je zadel na petih evropskih prvenstvih (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) in na štirih svetovnih prvenstvih (2006, 2010, 2014, 2018). Zdaj bo poskušal ta dosežek še izboljšati. Ronaldo je sicer s 115 zadetki najboljši strelec v zgodovini portugalske izbrane vrste. "Cilj dosežen. Uspelo se nam je uvrstiti na svetovno prvenstvo v Katar. Smo tam, kjer si zaslužimo biti," je po koncu srečanja na Instagram zapisal Ronaldo.

Sedemintridesetletni nogometaš se na odločilni tekmi sicer ni vpisal med strelce, se je pa podpisal pod asistenco za prvi gol Portugalske. Junak srečanja je bil sicer še en nogometaš Manchester Uniteda Bruno Fernandes. "Ta zmaga se bo v mojem spominu zapisala na posebno mesto, saj smo dosegli svoj cilj. To je bila najpomembnejša stvar in mislim, da je Portugalska igrala bolje. Zagotovo smo že igrali bolje, a ta tekma je posebna, saj smo se uvrstili v Katar," je po tekmi dejal Fernandes.

"Mislim, da smo kljub temu porazu lahko ponosni na to ekipo in vse obdobje od septembra pa do danes." Foto: Guliverimage

V primerjavi s portugalsko izbrano vrsto pa se je nastop na svetovnem prvenstvu na zadnji stopnički izmaknil Severni Makedoniji, ki bo tako priložnost za svoj prvi nastop na velikem odru sveta iskala čez štiri leta. "Mislim, da smo kljub temu porazu lahko ponosni na to ekipo in vse obdobje od septembra pa do danes. Vsi nogometaši so pokazali, da imajo v sebi velik potencial in talent in so na dobri poti, da postanejo ena od najboljših evropskih reprezentanc," je s hvalospevi svoje varovance po koncu tekme zasipal selektor Blagoja Milevski.

"Po tekmi z Italijo smo bili fizično in psihično izčrpani. Vedeli smo, da se na fizični ravni ne moremo meriti s Portugalsko, prav tako ne v tehniki in posesti žoge. Lahko sem zadovoljen le s predstavo svojih igralcev na igrišču, saj so se držali dogovorov, na drugi strani pa sem lahko le razočaran nad rezultatom," je po tekmi še dejal Milevski.

