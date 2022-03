Na SP 2022 bosta nastopili tudi Portugalska in Poljska. Portugalci so na krilih dvakratnega strelca Bruna Fernandesa v Portu premagali Severno Makedonijo (2:0), ki je v četrtek šokirala Italijo, Poljaki pa so bili v Chorzowu boljši od Švedov (2:0) in se jim maščevali za boleč poraz na lanskoletnem Euru. Tako je Zlatan Ibrahimović, ki je proti Poljski odigral le 10 minut, ostal brez SP 2022.

Dodatne kvalifikacije za SP 2022, finale: Portugalska : Severna Makedonija 2:0 (1:0)

Fernandes 32., 65.



Poljska : Švedska 2:0 (0:0)

Lewandowski 50./11-m, Zielinski 73.

Makedonske nogometne pravljice je konec. Od krstnega nastopa na svetovnem prvenstvu jih je ločila le še ena zmaga, a so na gostovanju v Portu morali priznati premoč favorizirani Portugalski. Gostitelji so bili boljši, Makedonci, ki so v četrtek poskrbeli za eno največjih senzacij leta in iz boja za SP 2022 izločili Italijo, pa niso usmerili niti enega strela v okvir vrat. Junak srečanja je postal Bruno Fernandes. Zvezdnik Manchester Uniteda je dvakrat matiral makedonskega vratarja Stoleta Dimitrievskega, prvič po podaji klubskega soigralca Cristiana Ronalda, drugič pa po podaji napadalca Liverpoola Dioga Jota.

Nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo si je s tem zagotovil nastop na že desetem zaporednem velikem tekmovanju, Portugalci pa bodo nastopili na mundialu osmič. Ronaldo se pri 37 letih počasi spogleduje s koncem reprezentančne kariere, a se kapetan in najboljši strelec, vajen osvajanja lovorik in podiranja mejnikov, še ni javno opredelil, kdaj bi lahko napočilo slovo od reprezentance. Lani so Portugalci v Lizboni na stadionu Luz zapravili prvo zaključno žogico za SP 2022. Takrat so jim načrte prekrižali Srbi, tokrat, ko se je igralo na severu Portugalske v Portu, pa niso ponovili napake.

Makedonce je v Portu bodrilo nekaj tisoč navijačev. Njihovi ljubljenci so morali priznati premoč evropskim prvakom iz leta 2016. Foto: Guliverimage Gostujoči selektor Blagoja Milevski, ki je lani nasledil Igorja Angelovskega (zanimivo je, da sta oba v igralski karieri igrala v 1. SNL, Milevski pri Mariboru, Angelovski pa v Celju), je tako na deveti tekmi, odkar vodi Makedonce, doživel šele drugi poraz. Italiji je prizadejal ogromno bolečine, ko je poskrbel, da bodo Azzurri še drugič spremljali svetovno prvenstvo z domačih naslonjačev. Dlje ni šlo, Portugalci so se izkazali za premočnega tekmeca.

Lewandowski izločil Ibrahimovića

V Chorzowu je Poljska izkoristila prednost domačega igrišča in si zagotovila nastop na največjem nogometnem tekmovanju. Srečanje bi lahko minilo v znamenju obračuna zvezdniških napadalcev, a je ''mladostni'' veteran Zlatan Ibrahimović, ki se dokazuje pri Milanu in bi, če bi Švedi zaigrali na SP, v Katarju nastopal pri 41 letih, odigral le 10 minut. V igro je vstopil v 80. minuti, ko so Poljaki že vodili z 2:0.

Veselje Roberta Lewandowskega po zadetku v 50. minuti. Foto: Guliverimage

V prvem polčasu dvoboja na Poljskem so bili nevarnejši Skandinavci, a niso izkoristili niti ene od številnih priložnosti. Sledila je kazen. V 50. minuti je z bele točke zadel Robert Lewandowski in spravil Skandinavce v težave. Sodnik je pokazal na belo točko po prekršku Jesperja Karlströma nad Grzegorzom Krychowiakom. Končni rezultat je v 73. minuti postavil Piotr Zielinski.

Kapetan Lewandowski je v tej sezoni za klub in reprezentanco dosegel že neverjetnih 51 zadetkov, Poljska pa se je maščevala Švedom za poraz z 2:3 na lanskem Euru 2020 v St. Peterburgu, po katerem so Poljaki ostali brez napredovanja v osmino finala.

Zadnji evropski potnik na SP 2022 bo najverjetneje določen šele junija, odločalo pa se bo med Škotsko, Ukrajino in Walesom.

Kdo je že uvrščen na SP 2022 (27 od 32): Katar (gostitelj), Anglija, Belgija, Danska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska Srbija, Španija in Švedska (vsi Evropa), Argentina, Brazilija, Ekvador in Urugvaj (vsi Južna Amerika), Gana, Kamerun, Maroko, Senegal in Tunizija (vsi Afrika), Iran, Japonska, Južna Koreja in Savdska Arabija (vsi Azija) ter Kanada (Sev. Amerika, Sred. Amerika in Karibi).