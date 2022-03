Fantastični Oblak paral živce Katarcem, šov Norvežanov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prijateljske tekme (28. in 29. marec)

Kapetan Jan Oblak in 18-letni napadalec Benjamin Šeško sta sodelovala proti Katarju od prve minute. Mladi napadalec je zapustil igro po 77 minutah.

Kapetan Jan Oblak in 18-letni napadalec Benjamin Šeško sta sodelovala proti Katarju od prve minute. Mladi napadalec je zapustil igro po 77 minutah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska nogometna reprezentanca je v Katarju remizirala z domačini, ki bodo letos gostitelji svetovnega prvenstva. Jan Oblak je zbral pet obramb, Kekova četa pa je bila najbližje zadetku v 73. minuti, ko je rezervist Žan Celar zatresel vratnico. Norveška je v festivalu zadetkov ponižala Armenijo kar z 9:0. Italija, ki jo bo tudi v prihodnosti vodil Roberto Mancini, bo gostovala v Turčiji, v sosedskem derbiju velesil pa bosta obračunali Nizozemska in Nemčija.

Slovenska nogometna reprezentanca je odigrala še zadnjo marčevsko prijateljsko tekmo. Podobno kot proti Hrvaški je selektor Matjaž Kek tudi tokrat zaigral s tremi branilci v zadnji vrsti, v napadu pa sta od prve minute sodelovala Benjamin Šeško in Luka Zahović. Kekovim izbrancem je največ preglavic povzročal Akram Afif, a se je nekajkrat med vratnicama slovenske izbrane vrste zelo izkazal Jan Oblak. Slovenski kapetan je blestel in ohranil mrežo nedotaknjeno, Kekova četa, ki v prvem polčasu ni usmerila niti enega strela v okvir vrat, pa je v drugem polčasu pokazala bistveno več.

V 73. minuti je zadišalo po zadetku, a je rezervist Žan Celar po lepi akciji, ko mu je podal najmlajši soigralec Šeško, zadel vratnico. V zadnjih minutah je v igro vstopil tudi Tomi Horvat in tako dočakal krstni nastop za člansko reprezentanco.

Slovenija je v soboto remizirala proti aktualnim svetovnim podprvakom Hrvaški (1:1), tri dni pozneje pa je ostala neporažena še proti gostitelju SP 2022 Katarju (0:0). Foto: Nogometna zveza Slovenije

To je bil še zadnji preizkus moči pred napornim junijskim sporedom, ko jo v atraktivni skupini lige narodov, kjer se bo Kekova četa v drugi najmočnejši kakovostni skupini B potegovala za točke skupaj s Srbijo, Švedsko in Norveško, čakajo kar štiri tekme.

Potop Srbov na Danskem in devetica Norveške!

Kako pa so se odrezali bodoči tekmeci Slovenije v ligi narodov? Srbi so doživeli prepričljiv poraz v Köbenhavnu. Danska je zasedbo Dragana Stojkovića nadigrala s 3:0, med strelce pa se je ravno na stadionu Parken, na katerem mu je lani na srečanju Eura proti Finski zastalo srce, vpisal tudi Christian Eriksen.

Joshua King in Erling Braut Haaland sta skupno kar petkrat zatresla mrežo Armenije. Foto: Guliverimage

Za najvišjo zmago večera so poskrbeli Norvežani. Izkoristili so zgodnji rdeči karton v zasedbi Armenije, po kateri so zatresli mrežo gostov kar devetkrat. Prvi zvezdnik ''vikingov'' Erling Braut Haaland je dosegel dva zadetka, podobno tudi Alexander Sorloth, kar trikrat pa je zadel v polno Joshua King.

Mancini obožuje svojo službo

Roberto Mancini ne bo zapustil položaja selektorja italijanske reprezentance. Foto: Reuters Danes bo odigranih še ogromno zanimivih prijateljskih tekem, na katerih bodo sodelovale reprezentance iz Evrope. Medsebojno se bodo pomerile poraženke četrtkovih polfinalnih tekem dodatnih kvalifikacij. V Konyi se bosta tako udarili "ranjeni" Turčija in Italija. Turki so v četrtek izgubili v Portu proti Portugalski (1:3), Burak Yilmaz je v zadnjih minutah zapravil enajstmetrovko, s katero bi lahko izsilil podaljšek, Azzurri pa so doživeli hud udarec, ko so doma ostali praznih rok proti Severni Makedoniji (0:1), tako da bodo še drugič zapored svetovno prvenstvo spremljali le prek televizijskih zaslonov.

Po polomu evropskih prvakov je bilo veliko govora o tem, kakšna bo usoda selektorja Roberta Mancinija, sodeč po njegovem razmišljanju dan pred srečanjem s Turčijo, pa je bolj ali manj jasno, da bo nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa na vročem stolčku ostal vsaj še štiri leta. "Še vedno sem mlad. Moj cilj je osvojiti evropsko in svetovno prvenstvo. Na naslov svetovnega prvaka bo treba še malce počakati (naslednje SP, leta 2026, bo potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki, op. p.). Obožujem svojo službo. Verjamem, da lahko še vedno uživam v njej in ustvarim nekaj posebnega z varovanci," je 57-letni Italijan prepričan, da bi lahko z Azzurri v prihodnosti uresničil še veliko ciljev.

Italija je lani v uvodnem nastopu na Euru premagala Turčijo s 3:0. Foto: Reuters

Italija se je nazadnje s Turčijo pomerila lani, ko je bila v uvodnem krogu skupinskega dela Eura 2020 v Rimu boljša s 3:0, nato pa nanizala neverjeten niz in postala evropska prvakinja.

Prijateljske tekme evropskih reprezentanc: Torek, 29. marec:

Katar : Slovenija 0:0

Poročilo s tekme in izjave po tekmi. Azerbajdžan : Latvija 0:1 (0:0)

Gutkovskis 85.; R.K.: Garayev 30./Azerbajdžan; Dubra 90./Latvija



Hrvaška : Bolgarija 2:1 (0:0)

Modrić 76./11-m, Kramarić 80.; Despodov 69.; R.K.: Ćaleta-Car 63./Hrvaška; Despodov 71./Bolgarija



Liechtenstein : Ferski otoki 0:1 (0:1)

Johannesen 34.



Danska : Srbija 3:0 (1:0)

Maehle 15., Lindström 53., Eriksen 57. Albanija : Gruzija 0:0



Bahrajn : Belorusija 0:1 (0:1)

Solovei 45.+1



Finska : Slovaška 0:2 (0:1)

Duda 38., Jirka 72.



Švica : Kosovo 1:1 (0:0)

Lotomba 61.; Rashica 52.



Malta : Kuvajt 2:0 (2:0)

Satariano 29., Teuma 33.



Norveška : Armenija 9:0 (5:0)

Haaland 24., 45.+1, King 29./11-m, 33., 59., Thorstved 30., Daehli 80., Sörloth 86., 90.+1; R.K.: Hovhannisyan 17./Armenija



Izrael : Romunija 2:2 (0:2)

Dabbur 57., 85.; Cicaldau 10., Man 23.



Avstrija - Škotska

Belgija - Burkina Faso

Bosna in Hercegovina - Luksemburg

Anglija - Slonokoščena obala

Nizozemska - Nemčija

Severna Irska - Madžarska

Španija - Islandija

Turčija - Italija

Wales - Češka

Francija - Južna Afrika Ponedeljek, 28. marec:

Črna Gora : Grčija 1:0 (0:0)

Osmajić 60. Andora : Grenada 1:0 (0:0)

Bernat 58.; R.K.: Harrack 58./Grenada San Marino : Zelenortski otoki 0:2 (0:1)

Santos 18., Papalele 57.

Liga narodov, skupina C, dodatne kvalifikacije za obstanek: Povratni tekmi:

Torek, 29. marec:

Kazahstan : Moldavija 5:4 po 11-m (0:1) /2:1/

Armas 13.



Ciper : Estonija 2:0 (1:0) /0:0/

Tzionis 19., Sotiriou 51.; R.K.: Špoljarić 47./Ciper



// - rezultat prve tekme

Katar : Slovenija 0:0