Kakšna drama! Salaha tako motili z laserji, da je zapravil 11-m in ostal brez SP

Kvalifikacije za SP 2022 v Afriki so postregel z ogromno dramo. Senegal in Egipt, v tem trenutku najboljši afriški reprezentanci, sta o tem, kdo bo zaigral v Katarju, odločale z izvajanjem kazenskih strelov. Še drugič letos so bili uspešnejši Senegalci, Mohamed Salah, katerega so med izvajanjem 11-m motili z laserji, pa je doživel še drugo veliko razočaranje. V začetku leta je po porazu s Senegalom ostal brez afriškega naslova, tokrat pa še brez nastopa na mundialu. Na SP 2022 so se uvrstili še Gana, Tunizija, Maroko in Kamerun.

Svetovno prvenstvo bo letos v Katarju minilo brez enega najbolj vročih nogometašev na svetu. Brez nastopa je ostal Mohamed Salah, še drugič letos pa ga je s svojo reprezentanco spravil v slabo voljo Sadio Mane. S Senegalom je postal letos že afriški prvak, prvič v zgodovini, le nekaj mesecev pozneje pa je prizadejal še en boleč poraz faraonom. Egiptu je priprl vrata največjega tekmovanja. Znova so odločale malenkosti. Če so Egipčani prvo tekmo zadnjega kroga afriških kvalifikacij dobili z 1:0, jim je Senegal vrnil z enako mero. Že v 3. minuti je s pomočjo branilca gostov Hamdija Fathija dosegel zadetek Boulaye Dia, takšen rezultat pa je ostal vse do konca rednega dela. Sledili so podaljšek, po katerem se rezultat ni spreminjal, in vedno dramatično izvajanje 11-metrovk.

Kako so navijači Senegala z laserji obsijali glavo Salaha, ko je izvajal (in zgrešil) 11-metrovko:

I mean, just look at this. Salah sails his penalty over… and surely anybody would, given the lasers.



Mane scores, Senegal wins the shootout, Egypt out of the World Cup pic.twitter.com/tgHmCmW8uu — Henry Bushnell (@HenryBushnell) March 29, 2022

Uvodni štirje izvajalci (na obeh straneh skupaj) so bili neuspešni, med njimi tudi Salah, ki je po tem, ko so navijači Senegala nanj usmerili ogromno laserjev, nato pa so Senegalci zadeli v polno trikrat zapored. Ker je pri Egipčanih strel z bele točke spodletel tudi Mostafi Mohamedu, njegov strel je vratar Chelseaja Edouard Mendy ubranil, je na SP 2022 odpotoval Senegal. Odločilni zadetek z bele točke je dosegel kdo drug kot Mane.

Kamerun v zadnjih sekundah strl srca Alžircev

Afriške kvalifikacije za SP 2022, zadnji krog (povratne tekme): Torek, 29. marec:

Nigerija : Gana 1:1 (0:1) /0:0/

Troost-Ekong 22./11-m; Partey 10. Senegal : Egipt 4:1 po 11-m (1:0, 1:0, 1:0) /0:1/

Dia 3. Maroko : DR Kongo 4:1 (2:0) /1:1/

Ounahi 21., 54., Tissoudali 45.+7, Hakimi 69.; Malango 77.



Tunizija : Mali 0:0 /1:0/ Alžirija : Kamerun 1:2 po pod. (1:1, 0:1) /1:0/

Touba 118.; Choupo-Moting 22., Ekambi 120.+4 // rezultat prvih tekem

V odebeljenem tisku so reprezentance, ki so se uvrstile na SP 2022.

Črno celino bodo na SP 2022 poleg prvaka Senegala zastopali še Gana, ki jo je na veliko tekmovanje popeljalo pravilo o pomembnosti zadetka v gosteh (Gana je remizirala pri Nigeriji z 1:1, prva tekma pa se je končala z 0:0), ta za razliko od evropskih klubskih tekmovanj v afriških kvalifikacijah za SP 2022 še velja, Tunizija, Maroko in Kamerun, ki je po napeti končnici strl srca navijačem Alžirije. Ko je rezervist Alžirijegloboko v podaljšku, igrala se je 118. minuta, izenačil na 1:1, se je napredovanje na SP nasmihalo Alžircem, saj so prvo tekmo v gosteh dobili z 1:0. V četrti minuti sodnikovega podaljška pa je domače privržence šokiralin popeljal leve na SP.