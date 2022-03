Katanec je bil nazadnje jezen, kakšne volje bo Kek?

Slovenska nogometna reprezentanca bo danes krajši pripravljalni ciklus v Katarju sklenila s prijateljsko tekmo proti gostitelju letošnjega svetovnega prvenstva. Ko se je prvič pomerila v gosteh proti Katarju, ni bila preveč zadovoljna. Zapravila je ogromno zrelih priložnosti in izgubila z 0:1, kar je takratnega selektorja Srečka Katanca spravilo v slabo voljo. Kako se bodo sedem let pozneje izkazali varovanci Matjaža Keka, ki ima s Katarjem pozitivne izkušnje in v dvoboj vstopa zelo motiviran?

Najboljši nogometaši, kar jih premore Slovenija, so že vajeni gostovanj v Katarju. Zlasti Jan Oblak, Petar Stojanović in Benjamin Verbič, ki so v tej bogati državici na Arabskem polotoku zaigrali že pred sedmimi leti. Pisal se je 30. marec 2015, Slovenija, ki jo je takrat vodil Srečko Katanec, pa je na prijateljski tekmi v Dohi proti Katarju izgubila z 0:1. Čeprav so si gostje priigrali veliko zrelih priložnosti, niso dosegli zadetka, nato pa so Katarci na začetku drugega polčasa izkoristili napako slovenske obrambe, zatresli Oblakovo mrežo in se razveselili zmage nad uglednim evropskim tekmecem, ki so ga pozno jeseni čakale dodatne kvalifikacije za nastop na Euru 2016.

Zabiti iz takšnih priložnosti, kot so jih imeli ...

Jan Oblak, danes kapetan slovenske izbrane vrste, je pred sedmimi leti v Katarju dobil priložnost, saj v Azijo ni odpotoval tedanji prvi čuvaj mreže Slovenije Samir Handanović. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Po pravici povem, da si nisem mislil, da bom jezen po prijateljski tekmi. A zabiti iz takšnih priložnosti, kot smo jih imeli ... Sicer sem zadovoljen s prvim polčasom, bili smo superiorni, fantje so delali, kar so morali. V drugem pa smo jim podarili tisto žogo. To je mladost, neizkušenost ... Morajo opraviti določeno šolanje in dati to skozi," je po porazu na azijskih tleh, kjer si v zadnjih letih služi kruh kot selektor (zdaj vodi Uzbekistan, pred tem je bil vrsto let selektor Iraka), dejal Katanec.

O tem, kako močno se je vmes spremenila zasedba članske izbrane vrste, priča podatek, da v današnji Kekovi četi za razliko od prijateljske tekme v Katarju pred sedmimi leti ni več Siniše Anđelkovića, Dominica Maroha, Luke Krajnca, Andraža Strune, Miša Brečka, Rajka Rotmana, Romana Bezjaka, Aleša Mertlja, Andraža Kirma, Dejana Lazarevića, Nika Omladiča, Kevina Kampla, Tima Matavža in Roberta Berića. Nekateri so se že poslovili in sklenili nogometno kariero, drugi pa izgubili stik z reprezentančnim seznamom, ki ga odreja Matjaž Kek.

Medsebojni tekmi Slovenije in Katarja: 31. maj 2015:

Katar : Slovenija 1:0 (0:0)

Hassan 46. 3. marec 2010:

Slovenija : Katar 4:1 (3:1)

Novaković 14., Cesar 30., Kirm 34., Jokić 66.; Montesin Fabio 41.

Pokazati veliko tako v napadu kot v obrambi

Ko je Slovenija 3. marca 2010 v Ljudskem vrtu Katar premagala s 4:1, je bil pomemben člen njene obrambe Boštjan Cesar, zdajšnji pomočnik selektorja Matjaža Keka. Ljubljančan se je na omenjeni tekmi vpisal tudi med strelce. Foto: Reuters Mariborčan ima prijetne spomine na Katar. Ko se je pripravljal na največji izpit kariere, SP 2010 v Južni Afriki, je arabske tekmece v Ljudskem vrtu premagal s 4:1. To je bila tekma, po kateri se ni toliko govorilo o mojstrskih zadetkih Kekove čete, ampak bolj o nesoglasjih zaradi denarnih nagrad med igralci ter vodstvom Nogometne zveze Slovenije. Svetovno prvenstvo na jugu Afrike se je žalo izkazal tudi za zadnje veliko tekmovanje, na katerem so nastopili slovenski nogometaši. Nato je nastopila 12-letna suša, najdaljša v zgodovini samostojne Slovenije. Slovenija pa bo vseeno občutila delček vzdušja, kako je biti v Katarju.

Prejšnji teden se je podala na priprave, kjer ima mir in vrhunske pogoje za priprave na naslednje letošnje izzive, zlasti ligo narodov. V četrtek jo je zagodla favorizirani Hrvaški (1:1), ko je s strelskim prvencem končni rezultat postavil Jaka Bijol, danes pa bo skušala priigrati pozitiven rezultat še proti Katarcem. Petar Stojanović, ki je prispel v Katar z zamudo in se spopadal z boleznijo, je vmes že popolnoma ozdravel, tako da v dvoboj z gostitelji letošnjega spektakla vstopa polno pripravljen in še kako motiviran.

Slovenija je v četrtek v sodnikovem podaljšku prek Jake Bijola zatresla hrvaško mrežo in poskrbela, da se je dvoboj v Dohi končal brez zmagovalca (1:1). Foto: Nogometna zveza Slovenije

"Katar je na tekmi z Bolgarijo pokazal, da gre za kakovostno ekipo. Moramo biti popolnoma osredotočeni in tako kot proti Hrvatom dati vse, kar v tem trenutku lahko, če želimo dober rezultat. Upam, da bomo pokazali veliko tako v napadu kot v obrambi ter bomo na koncu vsi zadovoljni," se je branilec Empolija, kjer nastopa kot posojeni nogometaš zagrebškega Dinama, v četrtek prepričal o moči Katarja. Takrat so jo domačini zagodli članici evropske nogometne družine ter premagali Bolgarijo (2:1).

Kek: To bo precej težja tekma kot proti Hrvaški

Matjaž Kek je pred 12 leti Slovenijo popeljal do visoke zmage nad Katarjem (4:1) v Mariboru. Kako se bo končal dvoboj v Dohi? Foto: Guliver Image "Gre za zelo organizirano in taktično disciplinirano ekipo, v kateri se vidi podpis selektorja Felixa Sancheza (46-letni Španec, ki je pred prihodom v Katar in znano akademijo Aspire skrbel za razvoj podmladka Barcelone, op. p.). Imajo nekaj kakovostnih posameznikov, ki so že igrali v Evropi. Spet gre za tekmo, polno motivov in željo po pozitivnem rezultatu. Predvsem pa jo vidim kot nov korak v razvoju novega načina igre slovenske reprezentance in kot priložnost, da preizkusimo še kakšno novo ime," je 60-letni Mariborčan dal vedeti, da bi lahko danes na katarskih tleh ponudil priložnost še kateremu izmed nogometašev, ki se ne morejo pohvaliti z veliko odigranimi minutami v državnem dresu.

V četrtek je proti Hrvaški debitiral branilec David Brekalo in razen napake, po kateri je sledil edini zadetek Hrvaške, pustil dober vtis. Od igralcev, ki so na pripravah v Katarju in še niso zaigrali za Slovenijo, sta to vratar Žiga Frelih (Gil Vicente) in zvezni igralec Tomi Horvat (Mura). Priložnost bi lahko dočakal zlasti zadnji, ki je eden najboljših posameznikov v 1. SNL.

"Igrali bomo v nekoliko drugačni postavitvi, poskušali bomo popraviti nekatere stvari s tekme proti Hrvaški, ki niso bile dovolj kakovostne, predvsem pa bomo poskušali razmišljati o sebi in narediti korak naprej v svoji igri. Že po tekmi s Hrvaško sem rekel, da nas proti Katarju čaka precej težja tekma. Nasprotnik, ki igra doma, se pripravlja na svetovno prvenstvo in je posledično poln motiva. Za nami je tekma proti našim sosedom, ki je bila polna čustvenega naboja. Po takšni tekmi lahko ekipa zaide v težave, če seveda nisi na dovolj visoki ravni. Mislim, da bo težja, precej težja tekma kot proti Hrvaški," selektor Kek opozarja, kako zahtevna ovira danes čaka njegove varovance, saj bodo imeli opravka z zelo motiviranim tekmecem, ki se že dalj časa pripravlja na zgodovinski vrhunec, SP 2022 v njihovi deželi.