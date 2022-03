Portugalski zvezdniki previdni, prihajajo evforični Makedonci: "Takšne tekme niso šala"

V torek bosta znana še dva evropska udeleženca SP 2022 v Katarju. V Portu se bosta spopadli Portugalska in Severna Makedonija, ki je pred dnevi v Palermu šokirala Italijo in ji senzacionalno priprla vrata SP, v Chorzowu pa bo poskušala Poljska izkoristiti prednost domačega igrišča proti Švedski. Največjo evforijo je pred vročim torkom čutiti pri Makedoncih, ki se spogledujejo z zgodovinskim podvigom.

S podobno evforijo, kakršno je bilo ob prelomu tisočletij čutiti v Sloveniji, ko je Katančeva četa parala živce favoritom in se uvrstila tako na evropsko (2000) kot tudi svetovno prvenstvo (2002), imajo zdaj opravka v Severni Makedoniji. Nekdanja najbolj južna jugoslovanska republika doživlja največje nogometne užitke.

Makedonci so lani debitirali na evropskem prvenstvu. Bi lahko letos debitirali še na svetovnem? Foto: Reuters

Odkar je samostojna, se ni še nikoli družila s svetovno elito tako pogosto kot v zadnjih letih. Lani je prvič nastopila na evropskem prvenstvu, tudi s pomočjo darila Evropske nogometne zveze (Uefa), ki je takratne kvalifikacije prilagodila tudi želji, da bi se na Euro uvrstila katera izmed nižje uvrščenih izbranih vrst (prek skupine D lige narodov). Zdaj, ko se odloča o nastopu v Katarju, v igri je vozovnica za največje nogometno tekmovanje, svetovno prvenstvo, pa so Makedonci storili še korak naprej.

Makedonski predsednik vlade obljubil mikavno nagrado

V kvalifikacijski skupini so bili drugi, zaostali le za Nemci, jih za nameček še presenetili v gosteh, nato pa so v polfinalu play-offa v nasprotju z večino napovedi spravili v solze Italijane. Aktualni evropski prvaki so prejeli bolečo makedonsko zaušnico. Čeprav so bili boljši, podjetnejši in nevarnejši, so v polno zadeli samo Makedonci, s tem pa le še podžgali evforijo v Skopju in drugih makedonskih mestih, kjer se bo v torek, ko bo na sporedu "tekma vseh tekem" s Portugalsko, zagotovo ustavilo življenje.

Selektor Severne Makedonije je 51-letni Blagoja Milevski, v začetku 90. let prejšnjega stoletja tudi branilec Maribora. Foto: Guliverimage

O tem, kako velika je evforija pri Makedoncih, zgovorno priča podatek, da je predsednik vlade Dimitar Kovačevski nogometni reprezentanci obljubil zelo bogato nagrado, če se bodo uvrstili na SP. Zagotovil jim je, da bodo v tem primeru nagrajeni s pol milijona evrov. "Za nas ste prvaki, zmagovalci in ponos vseh nas. Verjamem v vas in vam zato želim uspeh na tekmi s Portugalsko. Najmanj, kar lahko storimo kot vlada, je, da vam damo nagrado, vredno 500 tisoč evrov, če se uvrstite na svetovno prvenstvo," je sporočil nogometašem na letalu ob odhodu na Portugalsko.

Makedoncem se sicer obeta še večji zaslužek, saj bi njihova zveza zgolj za udeležbo na SP 2022 (če izpade po skupinskem delu) od Mednarodne nogometne zveze (Fifa) prejela okrog 11 milijonov evrov.

Makedonski vratar: Lahko pride še Brazilija ...

Stole Dimitrievski je prvi vratar makedonske izbrane vrste in Raya Vallecana. Foto: Guliverimage Portugalci, ki so v polfinalu dodatnih kvalifikacij s 3:1 ugnali Turčijo, so izraziti favoriti. Kapetan in prvi strelec Cristiano Ronaldo noče zamuditi priložnosti, da bi nastopil še na desetem zaporednem velikem tekmovanju. Pri 37 letih mu je grozilo, da bi ostal brez, zlasti zaradi mogočega dvoboja z Italijo, po izpadu azzurrov pa so Portugalci, evropski prvaki iz leta 2016, veliki favoriti. Tudi zaradi prednosti domačega igrišča v Portu. A na tega so v četrtek računali tudi Italijani, pa se proti Makedoncem opekli.

Vratar Stole Dimitrievski je ohranil mrežo nedotaknjeno, njegov soigralec Aleksandar Trajkovski pa je zadel v polno v sodnikovem podaljšku. "Po Nemcih v kvalifikacijah je padel še evropski prvak Italija. Če premagamo še Portugalsko, lahko pride potem še Brazilija in nam dodelijo pokal za svetovnega prvaka," se je pošalil čuvaj mreže, ki navdušuje v la ligi pri Rayo Vallecanu, kjer ima vsak teden opravka z zvezdniki svetovnega kova.

Pri Portugalcih jih ne manjka, a je Dimitrievski prepričan, da lahko s soigralci pokvari načrt še enemu velikanu. Podobno kot so ga lani makedonski sosedje v kvalifikacijah, Srbi. "Vemo, da je Portugalska izrazit favorit, a smo pripravljeni dati tudi zadnji atom moči, da bi dosegli še en uspeh," napoveduje eden boljših vratarjev v španskem prvenstvu.

Bernardo Silva: Ne smemo razočarati navijačev

Fernando Santos je pred šestimi leti Portugalsko popeljal do evropskega naslova. Foto: Guliverimage Portugalski selektor je prepričan, da si ne bodo privoščili nepotrebne napake in podcenjevali Makedoncev. "Moramo jim pokazati enako spoštovanja, kot če bi bila na drugi strani Italija. Opozarjal sem vas, da bi lahko Makedonci izločili Italijane. Takšne tekme niso šala, to so finali, v katerih je vse mogoče," opozarja Fernando Santos, ki je v polfinalu preskočil turško oviro, čeprav je bilo v Portu napeto do samega konca, ko je Turek Burak Yilmaz zapravil 11-metrovko za morebiten vstop v podaljšek.

Zmajev stadion bo znova razprodan, okrog 50 tisoč vstopnic je pošlo v nekaj urah. "Največjega pritiska ne čutimo zaradi tekmeca, ampak zaradi obveze, da letos nastopimo v Katarju. Ne smemo razočarati navijačev," dodaja Bernardo Silva, ki mu gre imenitno pri Manchester Cityju in nikakor noče zamuditi letošnjega spektakla v Aziji. Opozarja, da so Makedonci dobili štiri od zadnjih petih gostovanj v kvalifikacijah, med drugim so premagali tako Nemčijo kot tudi Italijo.

Imena, statistika in številke ne igrajo velike vloge

"Imamo opravka z obdobjem, ko lahko v nogometu vsak premaga vsakogar. Imena, statistika in številke ne igrajo velike vloge," zvezni igralec Joao Moutinho poudarja, da jih ne sme zaslepiti podatek o igranju proti 67. reprezentanci sveta, ki prihaja iz države z zgolj dvema milijonoma prebivalcev.

“The king is back!” — a reação de Ronaldo ao ver Pepe de volta aos treinos 👑😂



(🎥: @ojogo) pic.twitter.com/UpNAE6GKF9 — B24 🇺🇦 (@B24PT) March 27, 2022

V obrambo Portugalcev se vrača izkušeni Pepe, ki je manjkal proti Turkom zaradi okužbe z novim koronavirusom. "Vrnil se je kralj," se je vrnitve prijatelja razveselil Ronaldo, ki bo, če bo Portugalska zaigrala v Katarju, eden največjih zvezdnikov prvenstva.

Bo Cristiano Ronaldo zaigral na letošnjem SP v Katarju? Foto: Guliverimage

Pri 37 letih je vse več namigovanj, da bo to tudi njegov zadnji nastop na velikem tekmovanju, zato bi bilo razočaranje, če bi jo Makedonci v torek po Italijanih zagodli še Portugalcem, še toliko večje.