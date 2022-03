Poseben dan za kanadski nogomet: po 36 letih znova na mundialu

Kanadska nogometna reprezentanca se je uvrstila na svetovno prvenstvo, ki bo od 21. novembra do 18. decembra letos v Katarju. Kanadčani so ponoči po slovenskem času na svoji predzadnji kvalifikacijski tekmi s 4:0 premagali Jamajko ter si po 36 letih zagotovili drugi nastop v zgodovini na svetovnem prvenstvu v nogometu.

Kanadska selekcija z vzdevkom Les Rouges ali rdeči je v začetku tedna s porazom proti Kostariki z 0:1 zamudila prvo priložnost, da bi si zagotovila svoje mesto na letošnjem turnirju, zato pa so v nedeljo na koncu le opravili delo.

Kanadčani vodijo v kvalifikacijah Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf). Na 13 tekmah so vpisali osem zmag, štiri remije in en poraz. Nogometaši Združenih držav Amerike na drugem mestu zaostajajo tri točke, enako število točk imajo tudi Mehičani. Kostarika na četrtem mestu z 22 točkami zaostaja šest točk za vodilno Kanado.

Kanadčani so na svetovnem prvenstvu nazadnje igrali daljnega leta 1986.

Na svoji predzadnji kvalifikacijski tekmi so s 4:0 premagali Jamajko. Foto: Guliverimage

Za Kanado so v Torontu zadeli Cyle Larin v 13., Tajon Buchanan v 44. ter Junior Hoilett v 83. minuti. Končni izid pa je z avtogolom v 88. minuti postavil Adrian Mariappa in kanadsko slavje se je lahko začelo.

Varovanci angleškega stratega Johna Herdmana bodo v Katarju skušali doseči vsaj eno zmago. Pred 36 leti v Mehiki so javorovi listi na premiernem nastopu na turnirju odigrali tri tekme in vse izgubili.

Kanada potrebuje le točko na gostovanju Panami v zadnjem krogu kvalifikacij, da zmaga v skupini.

Kostarika je z 2:1 premagala Salvador, Američani so s 5:1 odpravili Panamo, Mehika z pa 1:0 Honduras.

Tri najboljše izbrane vrste se bodo prebile na svetovno prvenstvo, ki bo med 21. novembrom in 18. decembrom v Katarju, četrtouvrščeno pa čakata dodatni kvalifikacijski tekmi.

Doslej si je mesto na SP, ki bo konec leta v Katarju, zagotovilo 20 reprezentanc.

Iz južnoameriških kvalifikacij so si nastop v Katarju priigrali Brazilija, Argentina, Urugvaj in Ekvador, iz azijskih poleg Katarja še Iran, Južna Koreja, Savdska Arabija in Japonska, iz evropskih pa Danska, Nemčija, Francija, Belgija, Hrvaška, Španija, Srbija, Anglija, Švica in Nizozemska. Država gostiteljica Katar ima zagotovljeno mesto v skupinskem delu mundiala.