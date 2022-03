Italija spet brez mundiala! Makedonija do zmage v 92. minuti!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na drugem svetovnem prvenstvu zapored bo manjkala Italija. V 92. minuti je zadel Aleksandar Trajkovski in Makedonija je zmagala z 1:0. Makedonci bodo v finalni tekmi dodatnih kvalifikacij igrali s Portugalsko, ki je s 3:1 premagala Turčijo.

Jota je zadel za 2:0, a Portugalci so do zadnjega trepetali za napredovanje na finalno tekmo dodatnih kvalifikacij. Foto: Guliver Image Portugalska na čelu s Cristianom Ronaldom je po prvem polčasu vodila z 2:0, a so si Turki v drugem polčasu skoraj priigrali veliki preobrat. Burak Yilmaz je najprej zadel za znižanje na 1:2, nato pa v 85. minuti zapravil strel z bele točke. Uvrstitev Portugalske v finalno tekmo dodatnih kvalifikacij je v sodnikovem dodatku potrdil rezervist Matheus Luiz.

Še več drame pa v Palermu, kjer sta igrali Italija in Makedonija. Tekmo je v sodnikovem dodatku odločil nekdanji nogometaš Palerma Aleksandar Trajkovski. Zadel je za zmago Makedoncev z 1:0. In tako štirikratni svetovni prvaki še drugič zapored ne bodo igrali na mundialu, ki bo konec letošnjega leta v Katarju.

Dva gola Bala in Wales je samo še eno zmago oddaljen od Katarja 2022. Foto: Guliver Image

Brez presenečenja v Walesu, kjer so domači z 2:1 premagali Avstrijo. Dvakrat je zadel prvi zvezdnik valižanskega nogometa Gareth Bale. V finalni tekmi skupine A dodatnih kvalifikacij jih čaka boljši iz dvoboja med Škotsko in Ukrajino, ki zaradi vojne še ni bil odigran.

Dodatne kvalifikacije za SP 2022 (Evropa):



Skupina A:



Polfinale:

Wales : Avstrija 2:1 (1:0)

Bale 25., 51.; Davies 64./11m



Škotska – Ukrajina / prestavljeno, termin še ni določen (to velja tudi za finale)



Skupina B:



Polfinale:

Švedska – Češka 0:0 (igrajo podaljšek)



Poljska : Rusija / odpovedano, Poljska napreduje brez boja



Finale:

Torek, 29. marec:

Poljska – Švedska/Češka



Skupina C:



Polfinale:

Italija : Severna Makedonija 0:1 (0:0)

Trajkovski 92.



Portugalska : Turčija 3:1 (2:0)

Otavio 15., Jota 42. Luiz 94.; Yilmaz 65.

Yilmaz (Turčija) je v 85. zapravil 11. metrovko.



Finale:

Torek, 29. marec:

Severna Makedonija – Portugalska