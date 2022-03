V sodnikovem dodatku prvenec Bijola za remi s Hrvati

Slovenska nogometna reprezentanca se v Katarju pripravlja na letošnjo ligo narodov. Po štirih dneh treningov je odigrala prvo tekmo. Po napaki v obrambi so Hrvati povedli v prvi polčasu, v sodnikovem dodatku drugega polčasa pa je za končni izid 1:1 zabil Jaka Bijol. To je njegov prvi reprezentančni gol.

Izbranci Matjaža Keka v Katarju od torka trenirajo v polni zasedbi. "Imamo vrhunske pogoje. Domačini so nas lepo sprejeli. Imamo dobre pogoje za mini priprave pred pomembnimi tekmami, ki nas čakajo junija. Ustvariti moramo jedro ekipe, pozitivno vzdušje. Dobiti moramo nove ideje, selektorjeve zamisli," je na medijskem druženju preko videokonference dejal Domen Črnigoj. "Imamo lepo priložnost za zelo kvalitetno tekmo z nasprotnikom, ki sodi v sam vrh nogometa. Želimo narediti korak naprej v pripravah na ligo narodov," je pred sobotno tekmo dejal selektor Kek.

Stadion Education City Foto: Guliver Image Tekma se je igrala na enem od osmih stadionov, ki bodo konec leta gostili svetovno prvenstvo 2022. To je stadion Education City v Al Rajanu, predmestju Dohe. Gre za stadion bližnjih univerz, ki so ga za potrebe letošnjega mundiala povečali na 45 tisoč sedežev. Obračun Slovenije in Hrvaške si je sicer ogledalo tri tisoč ljudi.

Postava Slovenije: Oblak, Karničnik (od 77. Stojanović), Blažič, Bijol, Brekalo, Sikošek (od 78. Črnigoj), Gnezda Čerin (od 63. Gorenc Stanković), Kurtić, Zajc (od 78. Zahović), Lovrić (od 63. Verbič), Šporar (od 63. Šeško).

Večji del prvega polčasa je bila igra prijateljska, brez pravih priložnosti na eni in drugi strani. Nato pa v 39. minuti iz ne posebej nevarne akcije Hrvaške gol. Debitant v postavi Slovenije David Brekalo, ki je lani iz Brava prestopil v norveški Viking, je zgrešil žogo in Andrej Kramarić se je sam znašel pred Janom Oblakom. In napadalcu Hoffenheima ni bilo težko zadeti. V zaključku polčasa je imel dve priložnosti Ivan Perišić, a je obakrat dobro posredoval vratar Oblak. Prvi polčas: Hrvaška je imela štiri strele v okvir vrat (Slovenija brez) in kar 69-odstotno posest žoge.

V drugem polčasu je Slovenija zaigrala bolj pogumno v napadu in in 11. minuti nadaljevanja je imel lepo priložnost Sandi Lovrić. A je žoga za kakšnih pet metrov zgrešila gol Dominika Livakovića. Tudi Oblak je imel delo: ubranil je strel nogometaša Reala Madrida, Luke Modrića. V zadnje pol ure sta oba selektorja veliko menjala. Benjamin Verbič in Benjamin Šeško sta tako poživila igro Slovenije. Šeško se je v 83. minuti znašel sam v kazenskem prostoru, kjer so ga podrli, a je bil pred sprejemom žoge v prepovedanem položaju.

📸 Današnje srečanje s Hrvaško 👇 pic.twitter.com/8hjPCX1y2s — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) March 26, 2022

Jaka Bijol je dosegel svoj prvenec za Slovenijo. Foto: Grega Valančič/Sportida V 88. minuti po podaji iz kota dve izvrstni priložnosti za Slovenijo. Joško Gvardiol je žogo po strelu Jake Bijola izbil z golove črte. Le minuto pozneje pa protinapad Hrvatov, a je po strelu Mislava Oršića Oblak ohranil nedotaknjeno mrežo. A kar Bijolu ni uspelo tri minute prej, mu je v sodnikovem dodatku. Po podaji iz kota je z glavo premagal Livakovića. Prvi reprezentančni gol za Korošca za končni izid 1:1.

#CROSVN | 1:1 | ⏱ 91' GOOL! Jaka Bijol je z glavo zadel v prvi minuti podaljška tekme!

Hrvaška 1-1 Slovenija pic.twitter.com/9GNoX4sBhp — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) March 26, 2022

Srbija premagala Madžarsko

Srbska nogometna reprezentanca, ki bo v letošnji ligi narodov igrala v isti skupini kot Slovenija, je v četrtek na prijateljski tekmi v Budimpešti z 1:0 premagala Madžarsko. V odsotnosti napadalca Dušana Vlahovića je edini gol za Srbijo prispeval kar domači branilec Zsolt Nagy, ki je dosegel avtogol v 35. minuti.

Prijateljske tekme evropskih reprezentanc (24. 3. do 26. 3.):



Četrtek, 24. 3.:

Armenija : Črna gora 1:0 (1:0)

Kosovo : Burkina Faso 5:0 (2:0)

Madžarska : Srbija 0:1 (0:1)

Škotska : Poljska 1:1 (0:0)



Petek, 25. 3.:

Latvija : Kuvajt 1:1

Norveška : Slovaška 2:0

Malta : Azerbajdžan 1:0

Romunija : Grčija 0:1

Luksemburg : Severna Irska 1:3

BiH : Gruzija 0:1

San Marino : Litva 1:2

Francija : Slonokoščena obala 2:1



Sobota, 26. 3.:

Doha: Slovenija : Hrvaška 1:1

Kramarić 39.; Bijol 91.



Finska - Islandija

Indija - Belorusija

Gibraltar - Ferski otoki

Irska - Belgija

Anglija - Švica

Katar - Bolgarija

Španija - Albanija

Nemčija - Izrael

Nizozemska - Danska