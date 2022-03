Italijani so sinoči v Palermu doživeli šokanten poraz. Z golom v 92. minuti so jih premagali Makedonci in jih ustavili na poti do uvrstitve na svetovno prvenstvo.

Italijani so še drugič zapored ostali brez nastopa na svetovnem prvenstvu v nogometu. Sinoči jih je v 92. minuti z golom Aleksandra Trajkovskega v Palermu šokirala Makedonija in jim uničila sanje o naskoku na novo svetovno nogometno krono.

Italijanska reprezentanca, ki je aktualni evropski nogometni prvak, je dominirala celotno srečanje (32:4 v strelih, 62-odstotna posest žoge), a gola, ki na koncu edini zares šteje, ji ni uspelo zadeti. Italijani so imeli v teh kvalifikacijah sicer neverjetno smolo. Proti Bolgarom so proti golu tekmeca sprožili 27 strelov, v četrtek so poskusili kar 32-krat, ob tem so proti Švici na obeh tekmah zapravili tudi enajstmetrovko. Severna Makedonija je na Fifini lestvici uvrščena kar 61 mest nižje od Italije, ki je šesta.

Chiellini je tolažil italijanskega vratarja Gianluigija Donnarumo. Foto: Guliverimage

Azzurri, štirikratni zmagovalci svetovnega prvenstva, so uničeni, je po porazu priznal kapetan italijanske reprezentance Giorgio Chiellini.

"Težko je to pojasniti. Razočaranje je ogromno. Odigrali smo dobro tekmo, a ni nam uspelo doseči zadetka. Od septembra do danes smo delali napake in danes zanje plačali. Uničeni smo in zlomljeni, čutimo veliko praznino. Nimam več kaj reči," je bil potrt Chiellini.

"Imamo veliko dobrih mladih igralcev, poskušali bomo osvojiti naslednji Euro in se kvalificirati na naslednje svetovno nogometno prvenstvo leta 2026. Upam, da nas bo ta praznina spodbudila, da začnemo graditi na novo. Še vedno upam, Mancini se je izkazal kot odličen trener in lahko nam pomaga, da začnemo na novo," je kanček upanja našel Italijan.

Italijanski selektor: Neskončno sem razočaran

Italijani tako že drugič zapored ostajajo brez nastopa na svetovnem prvenstvu in drugič zapored so v kvalifikacijah obstali v končnici. Pred petimi leti je bila od Italije boljša Švedska, ki je najprej v Stockholmu zmagala z 1:0, nato pa na San Siru po zaostanku prišla do izenačenja in napredovanja. Povsem skrušen je bil po izpadu z Makedonci tudi italijanski selektor Roberto Mancini, ki sinoči še ni imel odgovora na vprašanje, ali ostaja na selektorskem stolčku.

Italijanski selektor Roberto Mancini je ostal brez besed. Foto: Guliverimage

"Neskončno sem razočaran. Nimam kaj reči. Zgodilo se je nekaj neverjetnega. Zasluženo smo postali prvaki Evrope, ampak tole … Tole je nesrečno in nezasluženo, ampak žal realnost. Žal mi je mojih igralcev, za nas je to resnično težak trenutek," je po sinočnjem porazu priznal Mancini.

"Evropsko prvenstvo je bilo najsrečnejši trenutek v mojem življenju, poraz proti Makedoniji pa največje razočaranje. Ne morem verjeti. Mi ne bi smeli niti igrati dodatnih kvalifikacij, dogajale so se neverjetne stvari, pa nismo bili uvrščeni neposredno v Katar. Potem pa dobimo tak gol v 92. minuti …"

Makedonski nogometaši so na pragu uvrstitve na SP. Foto: Guliverimage

Makedonci na pragu zgodovinskega dosežka

In če je po eni strani čutiti globoko razočaranje, na drugi strani vlada evforija. Navdušen je tudi makedonski selektor Blagoja Milevski, ki je po tekmi izjavil, da so Italijo premagali na italijanski način. Z golom iz samo dveh udarcev. "Vesel sem za Trajkovskega, ki je dosegel ta gol. Vedeli smo kaj nas čaka in se na to pripravili. Poznamo naše prednosti. Pred srečanjem sem fantom dejal, naj uživajo in to so naredili," je bil po tekmi presrečen makedonski selektor.

Zelo čustven je bil po tekmi tudi kapetan ekipe Stefan Ristovski, ki je bil vidno v šoku. "Res sem presrečen, da smo zmagi. Ob vrnitvi domov pričakujemo velik sprejem. Ali lahko premagamo Portugalce? Lahko in jih bomo. Naredili bomo vse in vem, da nam bo uspelo," je bil na krilih velike zmage samozavesten Ristovski.

Poglejte, kako so se zmage veselili Makedonci:

V torek bo dan D



Makedonci bodo v finalu dodatnih kvalifikacij po pričakovanjih igrali s Portugalci, ki so v Portu s 3:1 premagali Turčijo (za Portugalsko so zadeli Otavio, Diogo Jota in Matheus Nunes, edini gol za Turčijo je prispeval Burak Yilmaz). Finale bo v torek, zmagovalec pa si bo zagotovil pot na svetovno prvenstvo.

Makedonce tako do uvrstitve na drugo zaporedno veliko tekmovanje loči le še 90 minut. Na evropsko prvenstvo leta 2020 so se uvrstili preko lige narodov in če jim v torek uspe premagati še Portugalce se bodo makedonski nogometaši veselili zgodovinske prve uvrstitve na svetovno prvenstvo.