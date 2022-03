Peru ohranil upanje na nastop na SP

Reprezentance Brazilije, Argentine, Ekvadorja in Urugvaja so se iz južnoameriških kvalifikacij že uvrstile za svetovno prvenstvo v nogometu konec leta v Katarju. Peru je z zmago z 2:0 nad Paragvajem, uspešna sta bila Gianluca Lapadula (4. in Yoshimar Yotun (41.), ohranil upanje, da mu bo to uspelo v dodatnih kvalifikacijah.

Poleg omenjene tekme v Limi so bile za zaključek južnoameriških kvalifikacij še štiri tekme. V La Pazu je Brazilija s 4:0 nadigrala domačo Bolivijo, četudi niso igrali Neymar, Casemiro, Vinicius Junior in Fred. Strelci so bili Paqueta (24.), Richarlison (45. in 90.) ter Guimaraes (66.).

Tudi Venezuela in Čile sta izgubila doma, prva proti Kolumbiji z 0:1, drugi pa z Urugvajem z 0:2. Ekvador in Argentina sta igrala neodločeno 1:1.

Že prej so se iz Afrike na SP uvrstile Kamerun, Gana, Maroko, Senegal in Tunizija. Iz Severne in Srednje Amerike je to uspelo že Kanadi, iz azijske skupine Iranu, Južni Koreji, Japonski in Saudovi Arabiji, iz Evrope pa Danski, Nemčiji, Franciji, Belgiji, Hrvaški, Španiji, Srbiji, Angliji, Švici, Nizozemski, Portugalski in Poljski.

