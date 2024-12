Perujsko ministrstvo za javno upravo je na družbenem omrežju X sporočilo, da predsednico preiskujejo zaradi domnevnega kaznivega dejanja zapustitve položaja oziroma opustitve dolžnosti.

Imela naj bi težave z dihanjem

Nekdanji premier Alberto Otarola je pred pristojnim parlamentarnim odborom priznal, da predsednica o svojem izostanku med 29. junijem in 9. julijem lani ni obvestila kongresa. Potrdil je tudi, da je imela 62-letnica operacijo nosu, in sicer naj bi mu navedla, da se je za to odločila zaradi težav z dihanjem. Je pa ob tem poudaril, da Boluarte v nobenem trenutku ni zanemarila svojih predsedniških dolžnosti.

Vlada očitke proti predsednici vztrajno zavrača. Otarolo, ki je odstopil v začetku marca, so označili za nelojalnega.

Nekdanja podpredsednica Boluarte je prišla na oblast konec leta 2022, ko je nasledila predsednika Pedra Castilla, ki je bil aretiran zaradi obtožb poskusa državnega udara.

Nos ni edina težava

Preiskava zaradi operacije je le ena od težav, s katerimi se perujska predsednica sooča v zadnjem času. Je precej nepriljubljena in v anketah uživa le od tri- do petodstotno podporo. Proti njej že potekata dve preiskavi, in sicer v okviru afere z luksuznimi urami Rolex, katerih izvora ni prijavila, ter glede ravnanja policije in vojske na protivladnih protestih konec lanskega in v začetku letošnjega leta.