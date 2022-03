Iran se boji izključitve iz SP zaradi prepovedi prisotnosti žensk

Sprva je športno ministrstvo odobrilo 2000 vstopnic za omenjeno tekmo, vendar potem gledalkam niso dovolili na stadion. Odločilna tekma pa ni bila v iranski prestolnici Teheran kot običajno, ampak v verskem središču v Maschadu na severu države.

"Slišimo zaskrbljujoče novice iz Mednarodne nogometne zveze (Fife) in azijske konfederacije (ACF)," je član vodstva FFI Mehrdad Seradschi zapisal na Twitterju.

Today the security forces attacked women with pepper spray. Because of being banned from entering to stadium in Mashhad-iran, they were peacefully protesting. FIFA must condemn this gender apartheid and take action rather than accepting the lies from our government.#letUsTalk pic.twitter.com/mXaR1o3Zox — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) March 29, 2022

Mar. 29 - Mashhad, NE #Iran

A large number of women protested today because they were banned (despite buying tickets) from entering the stadium where Iran&Lebanon were to compete in a soccer match.

According to the mullahs, it's unsuitable for women to watch sports matches. pic.twitter.com/MAF7XC5t9C — Iran News Wire (@IranNW) March 29, 2022

Dodal je, da bodo v primeru izključitve ekipe iz SP za to krivi vpleteni v tekmo v Maschadu. Tam so izbruhnili protesti, ko navijačic niso spustili na stadion in je policija uporabila razpršila. Po nekaterih poročilih naj bi bili za zaplet krivi verski skrajneži, ki so vstop ženskam na stadion preprečili brez posvetovanja z FFI.

Po islamski revoluciji leta 1979 je bilo ženskam, kot številne druge stvari, dolga desetletja prepovedano priti na stadione. Pod pritiskom Fife in drugih organizacij je bilo v zadnjem obdobju mogoče dobiti omejeno število vstopnic za ogled nogometnih tekem tudi ženskam.

Preberite še: