Salah žrtev napada, v Nigeriji navijači vdrli na igrišče #video

V torek je ogromno prahu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju dvignila povratna tekma afriških kvalifikacij med Senegalom in Egiptom, na kateri so ogromno negodovanja vzbudili privrženci senegalske reprezentance, ki si je sicer po izvajanju enajstmetrovk prislužila mesto v Katarju.

V torek je Senegal še drugič v zadnjem obdobju Egiptu primazal hudo zaušnico. Potem ko so Senegalci najprej dobili afriško prvenstvo, so zdaj Egipčane izločili še v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Egipt je sicer prvo tekmo dobil z 1:0, drugi obračun pa so po rednem delu z enakim rezultatom dobili Senegalci. Tekma se je nato prevesila v podaljšek, v katerem ni bilo zadetkov, zato so potnika na SP določile enajstmetrovke, po katerih se je Senegal še tretjič v zgodovini uvrstil na SP, nazadnje je na tem nastopil leta 2018 v Rusiji.

Egipčani so dokaze objavili tudi na Instagramu:

In ravno izvajanje najstrožjih kazni, pri katerih so svoj delež prispevali tudi privrženci senegalske izbrane vrste, je vzbudilo največ pozornosti in neodobravanja nogometne javnosti. Navijači Senegala so namreč z laserjem onemogočali strele Egipčanom, pri katerih so najstrožje kazni zapravili Mohamed Salah, Zizo in Mostafa Mohamed.

Salah po tekmi:

💔💔The attempt to attack Mohamed Salah by the Senegalese fans after the match, it is really a tragedy pic.twitter.com/bXZT6Lo6PY — Mosalah 🇪🇬🐐 (@z2hanysalah) March 29, 2022

The lasers from Senegalese fans on Mo Salah were a disgrace by the way. pic.twitter.com/7lRojVJLqn — Watch LFC (@Watch_LFC) March 29, 2022

Kot vse kaže, pa bo tekma dobila še en podaljšek, saj so se po tekmi na egiptovski nogometni zvezi pritožili. Egipčani so v pritožbi zapisali, da so bili žrtve rasizma in ustrahovanja, med najbolj izpostavljenimi pa je bil zvezdnik Liverpoola Mohamed Salah, v katerega so pred izvajanjem strela z bele točke usmerili številne laserje. Salah je nato tudi zgrešil. Uporaba laserjev je sicer po pravilih Fife na stadionih prepovedana, zato bo še zanimivo videti, kako se bo na pritožbe odzvala Fifa. Enega najboljših nogometašev ta hip so senegalski navijači želeli napasti tudi po koncu srečanja.

Poleg rasističnih opazk so Egipčani izpostavili, da so na poti na tekmo v Dakarju njihov avtobus napadli senegalski navijači, ki so vanj metali steklenice in kamne. Podobno naj bi se igralcem dogajalo tudi na ogrevanju.

V Nigeriji navijači vdrli na igrišče

Vroče je bilo tudi na tekmi med Nigerijo in Gano, na kateri si je napredovanje v Katar zagotovila izbrana vrsta Gane. Obe tekmi sta se končali z remijem, prva brez zadetkov, druga pa z rezultatom 1:1. Zaradi doseženega gola v gosteh so se napredovanja veselili Ganci. Zaradi izpada je završalo med navijači Nigerije, ki so najprej z različnimi predmeti obmetavali manjšo skupino gostujočih navijačev na stadionu Moshood Abiola. Varnostna služba se je na nasilje odzvala zelo počasi, kar so nigerijski navijači izkoristili in vdrli na igrišče. Nogometaši Gane so se tako v zelo oteženih okoliščinah vendarle prebili v garderobo.

Angry Nigeria fans storm the stadium, after Nigeria lost to Ghana and failed to qualify for the FIFA World Cup in Abuja, Nigeria.#NGRGHA pic.twitter.com/9lnnZdj4vN — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) March 29, 2022

Zatem so na igrišče prišli tudi policisti, ki so se z navijači zapletli v pretep. Nigerijci so pričakovali, da se bodo njihovi ljubljenci zlahka prebili na prvenstvo v Katarju, saj so nastopili na zadnjih šestih od sedmih SP.

V Nigeriji so navijači po tekmi iz jeze vdrli na igrišče in uničevali vse pred seboj. Foto: Guliverimage

Na svetovno prvenstvo so se v torek v afriških kvalifikacijah prebili še Tunizija, Kamerun in Maroko.

Preberite še: