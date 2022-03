Bodo Rusi zapustili Evropo in se pridružili Aziji?

Odkar je ruski predsednik Vladimir Putin 24. februarja ukazal začetek vojaške invazije na Ukrajino, so se tako ruski nogometaši kot tudi ruski klubi znašli v hudih težavah. Do nadaljnjega so izključeni iz mednarodnih tekmovanj. Fifa in Uefa sta jih v luči dogodkov na tleh Ukrajine prečrtali iz svojih tekmovanj.

Ogromno škodo je utrpela reprezentanca. Ruska izbrana vrsta, naslednica nekdanje Sovjetske zveze, ima bogato zgodovino. Na zadnjem svetovnem prvenstvu, ki ga je gostila in si za organizacijo tekmovanja prislužila številne pohvale, se je uvrstila med osem najboljših.

Ruski klubi v težavah, Fedun prodaja Spartak

Varovanci Valerija Karpina so opravili marčevske priprave, na katerih so se pomerili z rusko izbrano vrsto do 21 let. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ko je lani v "slovenski" kvalifikacijski skupini za SP 2022 zaostala le za Hrvaško, si je prislužila nastop v dodatnih kvalifikacijah, v katerih pa nato ni nastopila. Zaradi izključitve iz tekmovanj je dvoboj s Poljsko izgubila za zeleno mizo. V zadnjem reprezentančnem terminu se je resda zbrala in opravila priprave, a ni mogla odigrati niti mednarodnih prijateljskih tekem. Tako se je ruska članska reprezentanca v trening dvoboju pomerila le z mlajšimi rojaki, igralci do 21 let. Do nadaljnjega ostajajo brez mednarodnih tekem.

Razočaranje je veliko, zato iščejo rešitve, kako bi lahko ruski nogomet znova zaživel in se vrnil v kolesja bolj pogostega, rednega tekmovalnega ritma. V zadnjem obdobju, zlasti pred četrtkovim kongresom Fife v Katarju, se omenja ideja, da bi se Rusija odločila za avstralsko izkušnjo in se iz druge konfederacije preselila v Azijo. Rusija je dolgoletna članica Uefe, v različnih tekmovanjih je doživljala velike uspehe. Tudi v evropskih pokalih, kjer je zaradi tega, ker ga je Uefa nedavno izključila, največjo škodo utrpel moskovski Spartak.

Tako so se veselili navijači Spartaka iz Moskve pred petimi leti v Ljudskem vrtu, ko se je tekma lige prvakov z Mariborom končala z remijem 1:1. Foto: Sportida

Ruski velikan, ki se je pred petimi leti v ligi prvakov dvakrat pomeril tudi z Mariborom (obe tekmi sta se končali brez zmagovalca), se je znašel v hudih težavah. Lastnik Leonid Fedun (rojen pred 65 leti v Kijevu) je zaradi sankcij, uperjenih proti ruskim oligarhom, čez noč ostal brez večine bogastva. Pred tem so njegovo finančno moč ocenjevali na osem milijard evrov, zdaj pa se je znašel v tako velikih škripcih, da prodaja klub. Spartak bi moral nastopiti v osmini finala lige Europa, a je proti Kamplovemu Leipzigu izpadel brez boja, za zeleno mizo.

Rusija po stopinjah Avstralije?

Ruski klubi se bojijo, da tudi v prihodnji sezoni ne bi mogli sodelovati v evropskih pokalih – ligi prvakov, ligi Europa in konferenčni ligi. St. Peterburg je ostal brez finala lige prvakov, ženska izbrana vrsta bi lahko ostala brez nastopa na poletnem evropskem prvenstvu, največji udarec pa je utrpela članska izbrana vrsta, ki je bila od potrditve nastopa na največjem tekmovanju, SP 2022 v Katarju, oddaljena le dve zmagi, a ji nato niso dovoliti nastopiti.

Avstralija je leta 2015 gostila azijsko prvenstvo in postala prvak. Foto: Reuters

Ruska nogometna zveza bi lahko zaradi vseh težav, na katere je naletela, zaprosila za premestitev in se pridružila azijski družini. Večji del ruskega ozemlja zemljepisno že tako spada v Azijo.

To ne bi bil prvi tovrsten primer. Pred leti se je azijski nogometni družini pridružila Avstralija, glavni motiv takšnega koraka pa je črpala v tem, da je kot predstavnica Oceanije naletela na zelo visoke ovire, če je hotela nastopiti na svetovnem prvenstvu. V azijskih kvalifikacijah ji je šlo bolje. In res, odkar se je leta 2005 uradno preselila pod okrilje Azijske nogometne zveze (AFC), ni izpustila še nobenega nastopa na svetovnem prvenstvu. V igri za nastop na SP 2022 v Katarju vztraja tudi letos. Najprej jo čaka zaključni krog azijskih kvalifikacij, ko se bo pomerila z ZAE za mesto v dodatnih medcelinskih kvalifikacij, kjer bi jo nato čakal Peru.

Rusija je na zadnjem SP izpadla v četrtfinalu po izvajanju kazenskih strelov proti poznejši podprvakinji Hrvaški. Foto: Reuters

Če bi Rusija prosila za članstvo v Azijski nogometni zvezi in bi njeni prošnji ugodili, potem bi reprezentanca v kvalifikacijah za SP 2026 sodelovala v sklopu Azije z reprezentancami od Bližnjega do Daljnega vzhoda, ruski klubi pa bi tekmovali v azijskih klubskih tekmovanjih, kar je za zdaj skoraj nepredstavljivo, saj nogometni prizori z modernih stadionov v Moskvi, St. Peterburgu in drugih večjih ruskih mestih veliko bolj spominjajo na evropski kot pa azijski nogomet. A težave so objektivne, zato ruska krovna nogometna zveza pospešeno išče rešitev, ki bi najbolj ustrezala reprezentanci in klubom.

Izrael in Kazahstan v obratno smer

Izrael se je meril s Slovenijo v kvalifikacijah za EP 2004 in EP 2020. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V preteklosti sta se dve azijski državi odločili za selitev v Evropo. Izrael je leta 1974 zaradi pritiska in bojkota arabskih držav zapustil azijska tekmovanja, na katerih je bil uspešen. Leta 1964 je tako gostil azijsko prvenstvo in bil prvak. Leta 1992 so ga sprejeli k Uefi, kjer že dalj časa nastopata tako reprezentanca kot tudi klubi, a se izbrana vrsta še ni uvrstila na veliko tekmovanje.

Evropi se je v začetku tega stoletja pridružil tudi Kazahstan, ki slovi po tem, da morajo evropski tekmeci za pot na gostovanje v tej oddaljeni državi sredi azijskih step porabiti največ časa.