Kdo bi si mislil! Italiji neslavno spodletelo, lahko pa uspe Salomonovim otokom.

Seznam udeležencev letošnjega svetovnega prvenstva se pridno polni. Znanih je že 27 izmed 32 reprezentanc, ki bodo nastopile na velikem odru v Katarju. Na voljo je le še pet vozovnic, ki si jih lahko prilasti le še 11 reprezentanc. To so (po abecednem vrstnem redu) Avstralija, Kostarika, Mehika, Nova Zelandija, Peru, Salomonovi otoki, Škotska, Ukrajina, Wales, ZAE in ZDA.

Konfederacija Uvrščeni na SP 2022 Še v igri Gostitelj (1/1) Katar / Afrika (5/5) Gana, Kamerun, Maroko, Senegal, Tunizija / Azija (4/5) Iran, Japonska, Južna Koreja, Savdska Arabija Avstralija, ZAE Evropa (12/13) Anglija, Belgija, Danska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Srbija, Španija Švica Škotska, Ukrajina, Wales Južna Amerika (4/5) Argentina, Brazilija, Ekvador, Urugvaj Peru Oceanija (0/1) / Nova Zelandija, Salomonovi otoki Sev. Amerika, Sred. Amerika in Karibi (1/4) Kanada Kostarika, Mehika, ZDA

Tretji polčas afriškega derbija v Senegalu

Med petimi afriškimi potniki na SP 2022 je tudi Kamerun, ki se je na gostovanju v Alžiriji rešil v sodnikovem podaljšku. Foto: Guliverimage Afrika (CAF): Na črni celini je vse rešeno. Po dramatičnem torku, ko so se igrale povratne tekme odločilnega kroga kvalifikacij, si je nastop na SP 2022 zagotovilo pet držav. Vseeno pa bi se še lahko zapletlo, saj se je po tekmi med Senegalom in Egiptom zgodil še tretji polčas, po katerem je sledila pritožba faraonov.

Azija (AFC): 7. junija se bosta v Dohi, na prizorišču letošnjega svetovnega prvenstva, v zadnjem krogu azijskih kvalifikacij za SP 2022 pomerili reprezentanci Združenih Arabskih Emiratov (ZAE) in Avstralije. To sta tretjeuvrščeni reprezentanci skupin tretjega dela kvalifikacij. ZAE so v skupini A zaostali za Iranom in Južno Korejo, Avstralija pa za Savdsko Arabijo in Japonsko. Zmagovalca čakajo še dodatne medcelinske kvalifikacije, na drugi strani bo sredi junija v Katarju stal neugodni južnoameriški predstavnik Peru.

Valižani na takšno priložnost čakajo že 64 let!

Gareth Bale v svoji bogati karieri še ni nastopil na SP. Se mu bo želja izpolnila letos? Foto: Guliverimage Evropa (UEFA): Znanih je že ducat evropskih udeležencev SP 2022. To so Anglija, Belgija, Danska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Srbija, Španija in Švica. Za zadnjo vstopnico se potegujejo še tri reprezentance: Škotska, Ukrajina in Wales. Zadnji je na svetovnem prvenstvu nazadnje nastopil pred davnimi 64 leti, ko se je na SP 1958 na Švedskem prebil v četrtfinale, kjer je izgubil proti poznejšemu prvaku Braziliji z 0:1, zmagoviti zadetek pa je dosegel takrat šele 17-letni biser Pele.

Valižani so za razliko od Škotov in Ukrajincev od nastopa na SP 2022 oddaljen le še eno zmago. Škotska in Ukrajina bosta morali najprej odigrati polfinalno tekmo, nato pa se bo zmagovalec pomeril še z Valižani. Zaradi vojnih grozot v Ukrajini, ki so povsem ustavile nogometna dogajanja v tej državi, je Fifa pričakovano preložila dvoboj, ki bi se moral v Glasgowu odigrati 24. marca. Novi termin še ni znan, bo pa najverjetneje junija. Prednost domačega igrišča bo na odločilni tekmi pripadla Walesu, dvoboj naj bi odigrali v Cardiffu.

Italija edina, ki se ji je ponesrečilo V Evropi najbolj peče neuspeh v kvalifikacijah aktualne celinske prvake Italijane, ki bodo primorani že drugič zapored spremljati svetovno prvenstvo z domačih naslanjačev. Italijani so edini (nekdanji) svetovni prvaki, ki letos ne bodo nastopili v Katarju. Foto: Reuters Italija je tudi edini nekdanji svetovni prvak, ki mu je spodletelo v kvalifikacijah. Vsi drugi so bili uspešni (Anglija, Argentina, Brazilija, Francija. Nemčija, Španija in Urugvaj) in bodo nastopili v Katarju.

Salomonovi otoki vztrajajo v boju za SP 2022

Novozelandski navijači so svoje nogometne junake na SP nazadnje spremljali leta 2010 v Južni Afriki. Foto: Guliverimage Južna Amerika (CONMEBOL): Kvalifikacije so se že končale. Štiri najboljše reprezentance (Brazilija, Argentina, Urugvaj in Ekvador) so si zagotovile neposredno udeležbo na SP 2022, petouvrščeni Peru pa bo moral preskočiti še oviro v medcelinskih dodatnih kvalifikacijah. Čez slabe tri mesece se bo v Katarju pomeril z azijskim predstavnikom, Avstralijo oziroma ZAE.

Oceanija (OFC): Najboljši nogometni predstavniki Oceanije, pri katerih že 17 let ni Avstralije, saj se je zaradi boljših možnosti za zagotovitev nastopanja na SP preselila k azijski nogometni družini, so v teh dneh zbrani v Dohi. Tam poteka zadnji krog kvalifikacij Oceanije. V finale sta se uvrstili izbrani vrsti Nove Zelandije in Salomonovih otokov. Novozelandci so proti otoški državici z okrog 650 tisoč prebivalci veliki favoriti, dvoboj bo na sporedu danes ob 19. uri, zmagovalca pa nato čaka zahteven izziv, nastop v dodatnih medcelinskih kvalifikacijah proti predstavniku CONCACAF.

Kostariko neposredno v Katar popelje le še čudež

Mehiki se nasmiha že 17. nastop na svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters Severna Amerika, Srednja Amerika in Karibi (CONCACAF): Kanada si je kot prva zagotovila nastop na SP. To je velik podvig kanadske reprezentance, ki bo na svetovnem prvenstvu nastopila prvič po 36 letih. V idealnem položaju, da si to zagotovita še pred petkovim žrebom skupin SP 2022, sta ZDA in Mehika, ena najpogostejših udeležencev SP, saj je na največjem tekmovanju nastopila že 16-krat. V noči na četrtek se v konfederaciji CONCACF igra zadnji krog. Tretjeuvrščena Mehika (25 točk, gol razlika +7) gosti Salvador, drugouvrščene ZDA (25 točk, gol razlika +13) pa gostujejo pri Kostariki (22 točk, gol razlika +3).

Ker imajo Američani neprimerno boljšo razliko v zadetkih od Kostarike, bi morali Keylor Navas in druščina v zadnjem krogu kvalifikacij premagati Američane z ogromno razliko, če bi se hoteli neposredno uvrstiti na SP. Lahko bi zmagali tudi z manjšo razliko, a bi morala nato Mehika nepričakovano doma izgubiti proti Salvadorju. In to prepričljivo. Če imata ekipi po koncu kvalifikacij tekmovanj pod okriljem Fife enako število točk, o boljšem za razliko od Uefe najprej odloča kriterij skupne razlike v zadetkih. Kostarika bo tako skoraj zagotovo osvojila četrto mesto, ki pelje v dodatne medcelinske kvalifikacije in srečanju proti najboljši ekipi iz Oceanije. Petouvrščena Panama je ne more več ujeti, saj zaostaja štiri točke.

Dodatne medcelinske kvalifikacije bodo v Dohi, kjer je Slovenija konec marca remizirala proti Hrvaški (1:1) in Katarju (0:0), odigrane 13. in 14. junija. Foto: Guliverimage

V Katarju bo sredi junija še zelo napeto

O zadnjih treh potnikih na SP 2022 se bo tako odločalo junija. Evropa bo dobila zadnjega predstavnika, v Katarju pa bodo 13. in 14. junija medcelinske dodatne kvalifikacije. Zmagovalec srečanja med ZAE in Avstralijo se bo udaril s Perujem, v drugem obračunu pa se bo četrtouvrščeni predstavnik CONCACAF (najverjetneje Kostarika, teoretično prideta v poštev tudi ZDA in Mehika) srečal z zmagovalcem kvalifikacij v Oceaniji. Kandidata sta Nova Zelandija in Salomonovi otoki.