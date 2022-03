Ibrahimović še ni rekel zadnje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedsko je v odločilnem krogu kvalifikacij premagala Poljska z 2:0. S stare celine je tako znanih 12 potnikov na mundial, med njimi pa ni Švedske.

Ibrahimović se je po evropskem prvenstvu leta 2016 upokojil, a se je lani vrnil, da bi pomagal Švedski v boju za SP v Katarju.

Štiridesetletni napadalec je najboljši strelec svoje države vseh časov z 62 goli, vendar mu v petih nastopih, odkar se je vrnil, ni uspelo poslati žoge v mrežo.

"Dokler bom zdrav in igral bi rad še nekaj prispeval," je Ibrahimović za lokalno švedsko televizijo odgovoril na vprašanje, ali bo še naprej igral za Švedsko.

"Vsi so razočarani. Depresivno je, vendar je normalno, ko izgubiš. Vsi si želijo igrati na svetovnem prvenstvu in izkusiti svetovno prvenstvo, a se to na žalost ne bo zgodilo," je dodal po porazu s Poljsko.

