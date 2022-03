Mehika in ZDA po Kanadi na SP, Kostarika v kvalifikacije

Mehika se je še osmič zaporedoma uvrstila na nogometno svetovno prvenstvo in bo skupaj s Kanado in ZDA v enem od loncev petkovega žreba. Domača zmaga proti Salvadorju z 2:0 v zadnjem krogu kvalifikacij je ponesla Mehičane mimo ZDA na drugo mesto lestvice združenja Concacaf. Na prvem je končala Kanada.

Nogometaši ZDA so proti Kostariki sicer izgubili zadnjo kvalifikacijsko tekmo z 0:2, a so po zaslugi boljše gol-razlike ostali pred tekmico, s katero so točkovno izenačeni. To pomeni, da bodo nastopili na mundialu v Katarju, potem ko so zadnje svetovno prvenstvi pred štirimi leti v Rusiji izpustili.

Kostarika mora v dodatne kvalifikacije proti tekmecu Oceanije, Novi Zelandiji, ki je bila boljša od Salomonovih otokov.

Medtem pa se je Kanada prvič po letu 1986 in drugič v svoji zgodovini uvrstila na SP že konec tedna, čeprav je z 0:1 izgubila proti Panami.

Zaradi bistveno boljše gol-razlike so Kanadčani ostali tudi zmagovalci skupine z 28 točkami, toliko jih imajo na drugem mestu tudi Mehičani.

Seznam uvrščenih držav na SP 2022:



- Evropa: Nemčija, Danska, Francija, Belgija, Hrvaška, Španija, Srbija, Anglija, Švica, Nizozemska, Portugalska, Poljska;

- Južna Amerika: Brazilija, Argentina, Ekvador, Urugvaj;

Azija: Katar, Iran, Južna Koreja, Japonska, Savdska Arabija;

- Afrika: Gana, Senegal, Tunizija, Maroko, Kamerun;

- Severna in Srednja Amerika ter Karibi: Kanada, Mehika, ZDA.