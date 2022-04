Manca Košir že drugič v boj z rakom

Znana slovenska publicistka je razkrila, da se je po letu 2019, ko so ji prvič postavili diagnozo raka, zdaj znova srečala s to boleznijo.

Publicistka, voditeljica in nekdanja filmska igralka Manca Košir je leta 2019 zaradi raka na čeljusti prestala zahtevno operacijo, v kateri so ji odstranili del kosti in bezgavke, zdaj pa je 74-letnica v reviji Jana razkrila, da se je znova srečala s to boleznijo.

Tokrat so ji zdravniki odstranili del jezika, je povedala in dodala, da zaradi tega nekoliko težje govori, a da je to ne bo ustavilo. Kot je povedala, bo že v začetku maja nadaljevala pogovorne večere, ki jih vodi v Švicariji v Ljubljani.

Oglejte si še: