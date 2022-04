Potrebuješ tik pred hčerkinim maturantskim plesom končal na urgenci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jože Potrebuješ, edini še aktivni ustanovni član skupine Čuki, je razkril, da je tik pred maturantskim plesom mlajše hčerke Eve doživel pravo malo dramo.

Večer pred maturantskim plesom si je namreč med igranjem nogometa zvil gleženj, po poročanju Slovenskih novic je noč preživel na urgenci. Poškodba pa ga ni ustavila, da se ne bi udeležil hčerkinega maturantskega plesa.

V videoposnetku, ki ga je objavil na Instagramu, je v družbi žene Andreje in hčerk dejal: "Raje me ne glejte, kako hodim, niti me ne snemajte, kako bova plesala."

Njegova starejša hči Petra pa navodila ni upoštevala in je na Instagramu objavila posnetek, ki razkriva, da Potrebuješa zvit gleženj na plesišču ni prav nič oviral.

