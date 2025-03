Kakšna obutev je v trendu za maturantski ples?

Foto: Mass

Ne samo, da mora biti obutev za takšno posebno priložnost elegantna in lepa, temveč mora biti tudi dovolj udobna, da lahko v njej brez skrbi plešete vse do jutra. Če vas skrbi, da boste utrujeni od visokih pet, imejte na primer s seboj rezervni par balerink ali modnih superg, v katere se lahko hitro preobujete in nadaljujete zabavo. Elegantne balerinke na špico in polsandali brez pete so lahko tudi sicer prva izbira za obutev za večerne dogodke, saj jih z lahkoto kombinirate z elegantnimi oblačili. Kaj je letos v trendu in kakšno obutev izbrati za maturantski ples, smo preverili na mass.si .

Elegantni salonarji, brezčasna klasika, ki nikoli ne razočara

Salonarji so nepogrešljiva obutev za posebne priložnosti, letos so v trendu prefinjeni in minimalistični modeli s špičasto konico, ki nogo tudi optično podaljšajo. Nove kolekcije te elegantne ženske obutve na mass.si navdušujejo tudi z barvami. Poleg klasičnih, črnih in nevtralnih odtenkov so to sezono priljubljena izbira salonarji v rdeči in modri barvi. Čudovit lesk lahko svečani obleki dodate z zlatimi ali srebrnimi salonarji, če pa bi radi svoj večerni videz malo začinili, lahko izberete salonarje v leopardjem vzorcu. Letos ne moremo mimo t. i. retro mode lakastih čevljev v slogu Mary Jane. Ti ikonični modeli z značilnim paščkom čez nart so izjemno priljubljeni. Posebno mesto imajo črni lakasti modeli s peto, ki se čudovito podajo k minimalističnim stajlingom.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Absolutni hit so balerinke in salonarji iz prosojne mreže

Salonarji s tankimi paščki in visoko peto veljajo za klasično svečano obutev. Letos prevladujejo metalni odtenki, absolutni hit pa so salonarji iz prosojne mreže, posuti s svetlikajočimi se kamenčki, ki poskrbijo za dodaten "glam učinek". Vroč trend so tudi polsandali z mini petko, ki so zagotovo zelo dobra izbira za takšno priložnost, kot je maturantski ples. Imajo vse, kar pričakujete od elegantne obutve, a so zaradi nižje petke zelo udobni.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Superge za stil in udobje? Zakaj pa ne!

Za vse, ki radi poskrbite, da je vaš stil nekaj posebnega ob vsaki priložnosti, so superge popolna rešitev. V trgovinah Mass najdete veliko izbiro ženskih belih superg z zlatimi in srebrnimi detajli, pa naj bo to na podplatu ali logotipu, še posebej šik pa so superge z okrašenimi vezalkami. Tudi pri moški modi so letos trendi zelo jasni – čisti kroji in prefinjeni detajli. Mladim običajno najbolj ustreza sproščen in urban videz, pri katerem so pika na i elegantne superge. Gre za modele, ki so minimalistični, izdelani iz kakovostnega usnja in se odlično podajo k obleki ali bolj ležernemu videzu. Še vedno pa na mass.si najdete pestro izbiro klasične elegantne obutve na vezalke, izdelane iz kakovostnega usnja v črni ali rjavi barvi. Ti čevlji so brezčasen kos, ki ga lahko moški nosijo še dolgo po plesu na različnih formalnih dogodkih.