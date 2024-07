S partnerko Leo Slapar, po poklicu vizažistko in frizerko, sta se odločila za zelo zasebno poroko, na kateri je bilo prepovedano fotografiranje in objavljanje na družbenih omrežjih.

Na sobotnem nastopu namesto Novaka igral nekdanji član

Poročila sta se po skoraj treh letih zveze, lani avgusta pa se razveselila tudi rojstva hčerke.

Da se v skupini Čuki nekaj plete, so namignili že s petkovo objavo na družbenem omrežju Instagram, kjer so napovedali, da se jim bo na sobotnem nastopu namesto Novaka pridružil nekdanji član Vinko Cankar. Miha Novak se je namreč pripravljal na svojo poroko, na kateri so bili med gosti tudi preostali člani skupine Čuki.

Novak je bil pred Slaparjevo sicer zaročen z voditeljico Mino Pal, s katero sta se razšla tik pred načrtovano poroko.

Člani skupine Čuki (od leve proti desni): Jernej Tozon, Jože Potrebuješ, Matjaž Končan in Miha Novak Foto: Mediaspeed

