Nadgradnja železniške proge Ljubljana−Kranj se lahko začne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Območje prostorske ureditve se nahaja na območju mestnih občin Ljubljana in Kranj ter na območju občin Medvode in Škofja Loka.

Območje prostorske ureditve se nahaja na območju mestnih občin Ljubljana in Kranj ter na območju občin Medvode in Škofja Loka. Foto: STA

Vlada je na današnji seji sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana−Kranj/Naklo. Strokovna ekipa direkcije za infrastrukturo je že pred tem za najboljšo varianto drugega tira jugovzhodno od Kranja izbrala različico skozi Labore in ne tiste skozi Orehek, ki je razburila tamkajšnje krajane.

Predmet načrtovane prostorske ureditve je nadgradnja obstoječe železniške proge od Ljubljane do Kranja, z drugim tirom v njeni neposredni bližini, so zapisali na ministrstvu za naravne vire in prostor.

Preučili bodo tudi možnosti vzporedne hitre kolesarske povezave

Poleg drugega tira so napovedali načrte za vse spremljajoče prostorske ureditve, preučili pa bodo tudi možnost za vzporedno vodenje hitre kolesarske povezave Ljubljana−Medvode−Škofja Loka−Kranj (glavna povezava G3 in regionalna R7 državnega kolesarskega omrežja).

Območje prostorske ureditve se nahaja na območju mestnih občin Ljubljana in Kranj ter na območju občin Medvode in Škofja Loka.

Osnovni cilj nadgradnje obstoječe proge je povečanje prepustne in prevozne zmogljivosti proge s postopno ureditvijo dvotirne proge do končne dvotirnosti. S tem bodo ob izkoriščanju zmogljivosti obstoječe prometne infrastrukture doseženi še drugi cilji.

Ministrstvo je med njimi izpostavilo povečanje stopnje varnosti prometa, učinkovitejše vodenje prometa, znižanje obratovalnih stroškov, izboljšanje storitev prevoza potnikov na tej progi in večjo vloga te proge v javnem potniškem prometu, združevanje in medsebojno povezovanje vseh vrst javnega in individualnega prometa ter vzpostavitev dobre železniške povezave med državami na območju evropskega prometnega prostora.

Projekt nedavno razburil prebivalce Orehka

Ta železniški projekt je sicer nedavno močno razburil prebivalce Orehka, saj da bi bila različica trase skozi njihovo naselje zanje nesprejemljiva, uničenih naj bi bilo več povsem novih hiš.

Za različico skozi Labore pa predvidoma ne bo potrebnih nobenih rušenj. Železniška proga bo šla namreč naravnost s kranjske železniške postaje v predor pod Ljubljansko cesto v dolžini 2,4 kilometra.

So se pa zdaj oglasili še v Medvodah, kjer po poročanju Sveta24 ugotavljajo, da "zadnja predlagana trasa prinaša velike spremembe, ki bodo posegle predvsem v krajevno skupnost Senica". To sicer pomeni ukinitev obstoječe proge na Senici.