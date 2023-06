Vlada se je seznanila s študijama o letalski povezljivosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada se je danes seznanila s študijama o letalski povezljivosti v Sloveniji, ki so ju prejšnji teden predstavili na ministrstvu za infrastrukturo in predvidevata ustanovitev nove letalske družbe. "Jasno naj povem, da še ni bilo predloga, da bi Slovenija šla v ustanavljanje oz. soustanavljanje letalske družbe. Do tja nas čaka še kar nekaj korakov, da bi se sploh lahko odločali o tem," je na današnji novinarski konferenci poudarila infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek.

Prejšnji teden so na ministrstvu za infrastrukturo zelo natančno predstavili dve študiji, iz katerih je bilo razvidno, kakšno je stanje na področju letalske povezljivosti v naši državi. Tudi vlada se je s študijama danes seznanila, danes popoldne bosta spletni strani dostopni tudi javnosti.

"Letalski posel je zelo reguliran z evropskimi pravili in vse to bomo v nadaljevanju na ministrstvu dali na mizo, da bo vlada lahko potem odločala, kako naprej," je dejala ministrica in poudarila, da še ni bilo predloga, da bi Slovenija šla v ustanavljanje oz. soustanavljanje letalske družbe.

Bratuškova je odgovarjala tudi na vprašanje o razmerah na slovenskih cestah. "Obnove, ki se delajo tako na železnicah kot na cestah, so eden od vzrokov, da imamo zastoje. Imamo odlično geostrateško lego in posledica te odlične lege so tudi razmere na cestah. Prečkajo jo namreč številni potniki iz sosednjih držav," je dejala.