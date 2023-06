"Mogoče sem lahko tudi jaz tista, ki se ljudem na Orehku opravičim za vse zgodbe, ki so jih v teh mesecih poslušali, za vse stvari, ki so jih razjezile," je izpostavila ministrica Alenka Bratušek.

Trasa čez Labore dražja kot pa skozi Orehek

Vodja sektorja za investicije v železnice na direkciji za infrastrukturo Dejan Jurkovič je v današnji izjavi za javnost v Kranju pojasnil, da so te dni na mizo dobili osnutek elaborata optimizacije različice za traso drugega tira na jugovzhodnem območju Kranja. "Po pregledu tega elaborata smo ugotovili, da so zaključki stroke tako nedvoumni in jasni, da jih lahko predstavimo javnosti, čeprav dokument še čaka nekaj korakov, da ga potrdimo in da gre v nadaljnji postopek," je dejal Jurkovič.

Povedal je, da strokovnjaki predlagajo rešitev skozi Labore, se pravi pod Ljubljansko cesto. Ocenjena vrednost te različice je sicer za 18 milijonov evrov višja od tiste skozi Orehek, ki je ocenjena na 110 milijonov evrov brez DDV. Vendar pa se pri različici skozi Labore prihrani še enkrat več potovalnega časa, namesto pol minute približno minuto.

Investicijski strošek privarčevane sekunde bo v tem primeru približno 800 tisoč evrov, medtem ko bi bil pri različici skozi Orehek višji od milijona evrov. Poleg tega je trasa skozi Labore za okoli 350 metrov krajša kot čez Orehek. "To so ključni argumenti, ki so pretehtali, da strokovnjaki v nadaljnjo proceduro predlagajo traso skozi Labore," je povedal Jurkovič.

Krajani Orehka podprli odločitev strokovnjakov

Gre tudi za različico, ki so jo podprli krajani Orehka in tamkajšnja civilna iniciativa. Ti so nasprotovali trasi skozi vas, ki bi zahtevala rušenje številnih objektov, za različico Labore pa predvidoma ne bo potrebnih nobenih rušitev. Železniška proga bo šla namreč naravnost s kranjske železniške postaje v 2,4 kilometra dolg predor pod Ljubljansko cesto.

Postajališče na tem območju ni predvideno. Kot je povedal Jurkovič, so se pred dvema mesecema zavezali, da ga ne bodo vključevali v projekt. Kranjska osrednja železniška postaja bo ostala, kjer je danes. Še letos naj bi steklo projektiranje za njeno nadgradnjo.

Drugi tir zgrajen do leta 2030

Hitrost vlakov na trasi bo 160 kilometrov na uro. Na podlagi elaborata se bo potovalni čas med Ljubljano in Kranjem po izgradnji drugega tira na celotnem odseku skrajšal za od štiri do devet minut, kar predstavlja 25-odstotno zmanjšanje v primerjavi s trenutnim potovalnim časom.

Direkcija za infrastrukturo bo izbrano različico skozi Labore vključila v predlog državnega prostorskega načrta in ga posredovala ministrstvu za naravne vire in prostor, kjer je oblikovana projektna skupina, ki to gradivo potrdi, nato pa se začne javna razgrnitev. "Prepričan sem, da bo ta skupina sledila predlogom strokovnjakov in da bo v javni razgrnitvi ta predlog," je dejal Jurkovič.

Javna razgrnitev bo predvidoma jeseni. V začetku prihodnjega leta bi bil državni prostorski načrt lahko sprejet, potem so predvideni izdelava projektne dokumentacije, odkupi zemljišč ter nato izvedba. Po Jurkovičevih besedah je predvideno, da bi bil do leta 2030 drugi tir zgrajen.

V drugi fazi se ves promet s prvega tira nato preusmeri na drugega in se izvede sanacija oziroma nadgradnja obstoječega tira. Na odseku, kjer se trasa premika, se premakne tudi prvotni tir in doda novemu. Tako bosta v končni fazi oba tira skupaj, eden zraven drugega, je pojasnil Jurkovič.

Bratuškova: Mogoče sem lahko tudi jaz tista, ki se ljudem na Orehku opravičim

Ob izboru različice je spregovorila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Kot je poudarila, se že več kot dva meseca "ukvarjamo z nekimi nesrečnimi podatki, ki so ljudi v Kranju kar nekoliko razjezili". Kot je spomnila, so na posvetu pred dvema mesecema krajanom Orehka jasno povedali, da nobena odločitev glede trase še ni bila sprejeta in da se jih še preverja.

"Pravzaprav sem na neki način najbolj žalostna, ker tisti najglasnejši na Orehku, ki so ljudi razburili, niso verjeli ne stroki, ne mojim sodelavcem, ne meni, ne kranjskim poslankam, da zadeve res niso takšne, kot jih nekdo prepričuje. Vedno je treba najprej poslušati stroko, ki preveri vrsto argumentov z vidika okolja, ljudi, ekonomike in družbene sprejemljivosti ter na podlagi vseh teh podatkov pripravi najboljšo odločitev," je dejala ministrica.

"Mogoče sem lahko tudi jaz tista, ki se ljudem na Orehku opravičim za vse zgodbe, ki so jih v teh mesecih poslušali, za vse stvari, ki so jih razjezile," je izpostavila ministrica. Ob tem je spomnila, da pri infrastrukturnih projektih večkrat naletijo na ovire, tako da so tega že vajeni.

Z izidom zadovoljna kranjski župan in predsednik krajevne skupnosti

Predsednik Krajevne skupnosti Orehek - Drulovka Anže Tršan, ki je ostro nasprotoval varianti skozi Orehek, je z izbrano traso zelo zadovoljen. "Mislim, da je to zmaga tako za državo kot za občino, pa tudi za naše naselje," je dejal Tršan. Prepričan je, da je izbrana varianta daleč najboljša tako za Slovenske železnice kot tudi za krajevno skupnost, saj po premiku proge po 150 letih Drulovke in Orehka ne bo več ločevala železnica.

"Če smo z našimi prizadevanji pokazali zgolj en procent, da je ta proga pod Ljubljansko cesto bolj družbeno, okoljsko in urbanistično sprejemljiva, je bilo vredno vsega. Vse te ure in ure vloženega časa in dela so se obrestovale," je dejal Tršan.

Ob tem je zavrnil očitke Bratuškove, da so po nepotrebnem plašili ljudi. Kot je zagotovil Tršan, noben podatek, ki so ga v krajevni skupnosti in civilni iniciativi navajali, ni bil izmišljen ter je izhajal iz dokumentacije, ki so jo prejeli. "Če ne drugega, smo kot civilna iniciativa in krajevna skupnost opozorili, da morajo ti postopki potekati bolj javno in da je treba javnost seznanjati," je poudaril.

Z izidom je zadovoljen je tudi kranjski župan Matjaž Rakovec. Kot je izpostavil, je bila izbrana najmanj invazivna varianta. "Lahko se zahvalimo ministrstvu za infrastrukturo in ministrici, ki je obenem naša občanka, da so sprejeli to odločitev," je dejal župan. Kot je dejal je, je ta varianta najboljša tako za občane kot za gospodarstvo, saj bi v bližini tovarn na Laborah lahko uredili tudi železniško postajo.