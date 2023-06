Pripravite se, to lahko pričakujete na cestah

Od danes in med koncem tedna lahko vozniki pričakujejo povečan promet z možnostjo zastojev na gorenjski avtocesti in v turistično-izletniških krajih, opozarjajo gorenjski policisti. Zaradi praznikov v nekaterih državah je vsak dan do ponedeljka pričakovati povečan in zgoščen promet na gorenjski avtocesti iz smeri Avstrije skozi karavanški predor proti notranjosti države.

Enako stanje prometa je pričakovati tudi na preostalih cestah, ki vodijo proti turističnim krajem in izletniškim točkam. Mogoči so zastoji.

Na gorenjski avtocesti, še posebej na odsekih, kjer izvajajo gradbena dela, vozite previdno, strpno in s primerno varnostno razdaljo, svetujejo na policiji. V primeru zastojev ustvarite reševalni pas.

Enako stanje se pričakuje v nedeljo v obratni smeri, iz notranjosti države proti predoru Karavanke in naprej proti Avstriji.

"Vsem udeležencem svetujemo, da spoštujete prometna pravila. Naj spomnimo: motorna vozila so v javnem prometu lahko le takrat, ko so registrirana. Vozniki jih lahko vozite le z ustreznimi vozniškimi dovoljenji in seveda trezni. Želimo si, da nam v naslednjih dneh ne bi bilo treba poročati o prometnih nesrečah. Bodite varni. Bodite odgovorni!" so zapisali pri Policijski upravi Kranj.