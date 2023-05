Zastoji na cestah: tu so dolgi tudi 20 kilometrov

Na avtocestah proti mejnim prehodom z Avstrijo so nastali daljši zastoji tovornih vozil. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je dolg devet kilometrov, na mariborski vzhodni obvoznici in štajerski avtocesti pa 20 kilometrov, poroča prometnoinformacijski center. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah.

Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti sega v delovno zaporo in čez priključek Jesenice vzhod. Za osebna vozila na prometnoinfromacijskem centru priporočajo že izvoz Radovljica.

Na mariborski vzhodni obvoznici in štajerski avtocesti je zastoj med Rogozo in prehodom Šentilj, vozila so ustavljena tudi na voznem pasu. Vozni pas med izvozom in uvozom Šentilj proti Avstriji je zato zaprt.

Promet na avtocestah ovirajo tudi okvarjena vozila. Na dolenjski avtocesti je tako zaprt počasni pas med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani, na štajerski pa je oviran promet med priključkoma Šempeter in Žalec proti Mariboru.

Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.