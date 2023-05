Pred 34 leti del tragedije, zdaj spet tudi v Sloveniji #video

Ponedeljek, 30. januarja 1989. Sredi ponedeljkovega dopoldneva se je začela peta hitrostna preizkušnja relija Monte Carlo, tradicionalne uvodne preizkušnje svetovnega prvenstva. S štartno številko osem je šel na progo mladi Italijan Alex Fiorio s sovoznikom Luigijem Pirollom. Na valovitem asfaltu je med hitrim spustom zadek odbilo v stran, Fiorio je pri hitrosti okrog 140 kilometrov na uro izgubil oblast nad avtomobilom in reli končal pod cesto.

Foto: Gregor Pavšič

Nesreča je bila tako nenadna, da nekaterim gledalcem ni uspelo odskočiti. Med njimi sta življenje izgubila dva gledalca, trije so bili poškodovani. Umrl je tudi švedski voznik relija Lars-Erik Torph, ki je na reliju sicer opravljal vlogo izvidnika za eno izmed drugih posadk in je med tem delom skočil še na ogled ene izmed hitrostnih preizkušenj. Za Torpha se je žal končala tragično, enako tudi za njegovega takratnega sovoznika, Šveda Bertila Rehnheldta.

Thorp je tik pred nesrečo dopolnil 28 let. Pred tem je na relijih za svetovno prvenstvo nanizal nekaj dobrih rezultatov. Tako je dobil tri hitrostne preizkušnje in se štirikrat uvrstil tudi na zmagovalne stopničke. Skupno je odpeljal 20 relijev za svetovno prvenstvo. Leta 1986, ko je bil šesti v svetovnem prvenstvu, je vozil toyoto celico skupine B, pozneje pa audija quattro.

Foto: Gregor Pavšič

Iz ekipe Jolly Club v roke zasebnikov iz Italije in nato Nemčije

Fiorio je vozil lancio delto HF integrale skupine N, s kakršno je bil dve leti prej že svetovni prvak v skupini N. Monaški reli je bil zanj priprava pred resnim programom v letu 1989, ko je večino dirk načrtoval že v pravi delti skupine A, in to s tovarniško podporo Lancie. Želel je izboljšati skupno tretje mesto s svetovnega prvenstva 1988, in to je Fioriu kljub tragičnemu začetku sezone tudi uspelo. Sin Cesareja Fioria je bil leta 1989 svetovni podprvak, na relijih najvišje ravni pa ni nikoli zmagal.

Njegova delta z relija Monte Carlo je imela oznako šasije 417881. Avtomobil je bil last ekipe Jolly Club, satelitskega moštva Lancie. Na dirke jo je nazaj pripeljal Italijan Carlo Zucchetti. Takrat je bila delta že pripravljena po specifikaciji skupine A. Leta 2015 je njen lastnik postal Nemec Burghard Brink, ki se je nato z njo pogosto udeležil relijev v naši okolici. Še pred tem smo ga v Sloveniji spoznali po atraktivni lanciji stratos.

Delta je 30 let ostala z registrsko oznako TO 70781L

Brink je imel delto polepljeno v "Fiorieve" barve Jolly Cluba s konca osemdesetih let, od nesreče leta 2009 na avstrijskem reliju Rebenland pa je lancia povsem bela. Po tej nesreči so registrsko oznako lancie zamenjali, do takrat je bila še od relija Monte Carlo 1989 nespremenjena − TO 70781L.