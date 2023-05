Včeraj v Velenju: dosegli rekord, a napovedali že naslednjega

Rok Turk (hyundai i20 rally2) in Mark Škulj (opel corsa rally4) sta vsak v svoji konkurenci na Velenjskem reliju dobila vseh deset hitrostnih preizkušenj. To pa še ne pomeni, da je bila pot do zmage po popeskanih cestah rutinska. Dobrih 106 kilometrov dolg reli tudi v svoji rekordni 38. izvedbi ni razočaral.

Reli Velenje se je končal z zmagoslavjem posadke Rok Turk - Blanka Kacin (hyundai i20 rally2), ki sta dobila vseh devet hitrostnih preizkušenj. Turk je imel v cilju minuto in osem sekund prednosti pred Albertom von Thurn und Taxisom (škoda fabia RS rally2) in še dodatnih 19 sekund pred Marko Grossijem ter Taro Berlot (hyundai i20 R5), najbližjima zasledovalcema v državnem prvenstvu.

Med Slovenci so sledile posadke Peljhan-Čar (VW polo proto), Klemenčič-Jeram (škoda fabia rally2) in najhitrejša med dvokolesno gnano konkurenco Škulj-Šumer (opel corsa rally4). Tako Turk kot Škulj sta v svoji konkurenci dobila vse hitrostne preizkušnje. V diviziji 3 je dolgo vodi Robi Kersnik (renault clio RS), a so ga upočasnile težave z zavorami. Tako je za več kot tri minute slavil Vasja Miklavčič s sovoznikom Martinom Černigojem (renault clio RS). V Diviziji 1 na vrhu posadka Slejko-Slejko (opel adam cup), za njima pa posadki Bratož-Gomizelj (renault clio) in Anželak-Ločnikar (renault clio).

Reli v Velenju je včeraj dobil že 38. izvedbo, s čimer je po tradiciji zdaj prehitel nekdanji reli Saturnus. Pri tem ni dvoma, da bodo organizatorji iz AMTK Velenje tudi prihodnjo pomlad zavihali rokave in pripravili še enega. Navsezadnje se približuje 40-letni jubilej.

Zmagovalne tri posadke v cilju relija. Foto: Gregor Pavšič

Nemec Albert von Thurn und Taxis je bil z novo škodo fabio RS rally2 v Velenju drugič zaporedoma na drugem mestu. Foto: Gregor Pavšič

Za razliko od lanskega leta je bilo letos vreme na reliju Velenje sončno in toplo, organizatorji pa so zmanjšali število hitrostnih preizkušenj in te podaljšali. Spremembe v trasi niso bistveno vplivale na razplet relija v skupni razvrstitvi, saj je državni prvak Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin (hyundai i20 rally2) zelo suvereno opravil svojo nalogo in prvič letos zmagal. Turk je zelo odločno začel in to kljub temu, da je po prvi hitrostni preizkušnji zamenjal rahlo prazno pnevmatiko.

Državni prvak je držal obljubo, da bo napadal zmago v skupni razvrstitvi in da kljub “ničli” na uvodnem reliju ne bo vozil preveč pazljivo. Turk je pobegnil tujcema Dominiku Dinklu (ford fiesta rally2) in Albertu von Taxis und Thurnu (škoda fabia RS rally2), pred glavnim slovenskim tekmecem Markom Grossijem (hyundai i20 R5) pa je imel že o dveh preizkušnjah 31 sekund prednosti. Turk je tako potrdil, da ima v slovenskem prvenstvu še vedno sekundo na kilometer hitrostne preizkušnje prednosti.

Foto: Gregor Pavšič

V drugi polovici relija je Dinkel zletel s ceste in prepustil miren zaključek ter zmago v pokalu Mitropa svojemu roku von Taxis und Thurnu, končnih stopničk je bil vesel tudi Grossi s sovoznico Taro Berlot. Portorožan je reli odpeljal brez napak in zrelo, saj se ni spustil v brezglav lov za Turkom. Grossi je imel namreč s prvega relija prednost 30 točk in ta je zdaj skopnela na 24 točk.

“Zelo uspešen dan in lepa dirka. Izpolnil sem obljubo, da bom napadal zmago v skupni razvrstitvi in tako odločno sva z Blanko tudi začela. Malo mi je bilo žal odstopa Dinkla, saj sva oba vozila zelo dober ritem. Vsekakor nas čaka še zelo zanimivo nadaljevanje sezone, tudi iz vidika državnega prvenstva. Zaostanek bo vsekakor težko loviti, tudi določen pritisk je zdaj na meni. Po odstopu v Vipavski dolini nove ničle ne sme več biti,” je po reliju dejal Turk.

Mark Škulj in Pia Šumer sta tudi tokrat dobila vseh deset preizkušenj v Diviziji 2. Foto: Aljaž Jež

Darko Peljhan in Matej Čar (VW polo proto) sta letos tretja najhitrejša posadka slovenskega državnega prvenstva. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Tretji v slovenskem državnem prvenstvu je bil Darko Peljhan s sovoznikom Matejem Čarjem (VW polo proto). Peljhan je s konstantno vožnjo pobegnil ostalim Slovencem v dirkalnikih razreda Rally2, velenjske ceste s hitrejšimi odseki in boljšim asfaltom pa so dale tudi nekaj prednosti pred najhitrejšimi avtomobili z dvokolesnim pogonom.

Peljhan je za Grossijem zaostal dve minuti in pol, a je bil zanesljivo hitrejši od Mitje Klemenčiča (škoda fabia rally2) in Marka Škulja (opel corsa rally4). Iz širšega kroga kandidatov za stopničke sta odstopila Aleš Zrinski (škoda fabia rally2) in Rajko Žakelj (peugeot 208 R5). Na posameznih preizkušnjah sta bila Turk in Grossi med Slovenci vselej na vrhu, na tretjem mestu pa so bili Peljhan, Klemenčič, Žakelj in Škulj. Klemenčič je za Peljhanom zaostal za 26 sekund, Škulj pa za njim še dodatnih 14,5.

Domen in Klara Slejko (opel adam cup), zmagovalca Divizije 1. Foto: Gregor Pavšič

Miklavčič in Černigoj (renault clio RS) sta zmagala v Diviziji 3. Foto: Gregor Pavšič

Smola za Mitjo Glasenčnika (peugeot 208 rally4), ki se je boril za drugo mesto v Diviziji 2. Foto: Gregor Pavšič

Škulj je v Diviziji 2 sicer zmagal zanesljivo, a njegova premoč ni bila tako očitna kot na uvodnem reliju v Vipavski dolini. Že na prvi preizkušnji sta ga napadla Simon Rončel in domačin Mitja Glasenčnik (oba peugeot 208 rally4), ki sta zaostala le eno oziroma dve desetinki. Na 0,1 sekunde zaostanka se je Škulju na četrti preizkušnji nato Glasečnik približal še enkrat. Tako Glasenčnik kot Rončel sicer nista mogla ogroziti Škulja v skupni razvrstitvi, saj je imela ta po tretjini relija skoraj 19, po dveh tretjinah pa nato že skoraj 40 sekund naskoka.

Takrat je iz boja za drugo mesto z zlomljenimi kolesnimi vijaki odstopil Glasenčnik. Škulju in sovozniki Pii Šumer je pripadla nova zmaga, Rončel je bil drugi, tretji pa Ambrož Kavs (peugeot 208 rally4). Osmoljenec relija je bil poleg Glasenčnika tudi državni prvak Jan Medved (opel corsa rally4), ki je moral na drugi preizkušnji menjati pnevmatiko. Medved je bil uvrščen na peto mesto, četrti pa je bil tokrat Ambrož Kavš s sovoznikom Chrisom Kobalom (peugeot 208 rally4).

Kresniku se je izmuznila domača zmaga

V diviziji 3 je ob ponovni odsotnosti prvaka Matica Humarja kazalo na slavje domačia Roberta Kresnik s sovoznico Nives Cotič (renault clio RS). Toda zaradi težav z zavorami je v drugem delu relija izgubil več minut in lahko rešil le še drugo mesto. Zmagala sta Vasja Miklavčič in Martin Černigoj (renault clio RS).

V diviziji 1 je reli tokrat najhitreje začel Aljaž Bratož s sovoznikom Rokom Gomizeljem (renault clio), a že na drugi preizkušnji sta začela stvari na svoje mesto postavljati favorita Domen in Klara Slejko (opel adam cup). Do konca relija sta dobila sedem od devetih preizkušenj in zmagala s prednostjo 53 sekund pred Bratožem. Tretja sta bila Dejan Anželak in Mitja Ločnikar (renault clio).

Na reliju Velenje je skupno v slovenskem DP štartalo 37 posadk, v cilju jih je bilo 27.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič