Zaradi prometne nesreče je gorenjska avtocesta zaprta med izvozom in uvozom Kranj - vzhod proti Ljubljani, so sporočili iz prometno informacijskega centra. Obvoz za osebna vozila je mogoč skozi Šenčur in proti priključku Brnik. Nastal je zastoj, še sporočajo.