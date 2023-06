Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez proti Kozarjam in na primorski avtocesti proti Vrhniki ter od Viča proti Vrhniki nastajajo prometni zastoji. Gneča je tudi pred delovnima zaporama na gorenjski in štajerski avtocesti, poroča prometnoinformacijski center. Zaradi prometne nesreče je pri Blanci zaprta cesta med Celjem in Krškim.