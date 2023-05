Od danes se boste po Sloveniji peljali občutno ceneje

Z vozovnico je mogoče z različnimi prevozniki neomejeno potovati povsod po državi. Največ bodo z vozovnico prihranili potniki, ki potujejo pogosto in na daljših razdaljah.

Država bo morala zagotoviti le dodatnih 1,5 milijona evrov

Potnik, ki je z javnim potniškim prometom dnevno potoval na relaciji med Ljubljano in Celjem, je moral do zdaj za integrirano mesečno vozovnico javnega potniškega prometa odšteti več kot 230 evrov. Od danes pa mu bo tako kot vsem preostalim potnikom na voljo nova vozovnica, ki za 70 evrov na mesec ali 560 evrov na leto pokrije vse stroške linijskega potniškega prometa v državi. Še bistveno večji je prihranek, če se potniki odločijo za letno vozovnico za 560 evrov, saj je pred tem letna integrirana vozovnica na že omenjeni relaciji med Ljubljano in Celjem stala vrtoglavih 1.843 evrov.

Zaradi dejstva, da je potnikov zaradi slabih povezav na daljših relacijah malo, na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo menijo, da bo ob trenutnem številu prodanih terminskih vozovnic država za subvencioniranje javnega potniškega prometa morala zagotoviti le dodatnih 1,5 milijona evrov.

Tudi dnevne, tridnevne in tedenske vozovnice



Poleg letne in mesečne vozovnice država s 1. junijem uvaja tudi krajše dnevne, tridnevne in tedenske vozovnice, s katerimi naslavljajo tako potrebe domačih kot tujih potnikov. Cena dnevne vozovnice je omejena na 15 evrov, tridnevna stane 20, tedenska pa 35 evrov. Tudi te vozovnice na žalost ne zajemajo mestnega potniškega prometa.



Ministrstvo je s spremembami uredbe, ki ureja področje linijskega prevoza potnikov, naslovilo tudi anomalijo, povezano z osnovnošolskimi otroki, ki jim ni namenjena nobena vozovnica integriranega javnega potniškega prometa. Zato so z uredbo določili, da imajo otroci, stari od šest do 15 let, če niso že upravičeni do subvencioniranega prevoza na podlagi statusa dijaka, 50-odstotni popust pri nakupu vseh vozovnic.

V nekaterih podjetjih pa bodo zaradi te vozovnice znižali višino nadomestila za prevoz na delo. Zaposlenim na Slovenskih železnicah, ki imajo možnosti uporabe javnega prevoza, bodo denimo nadomestilo znižali na 70 evrov, poroča N1.

Slabost vozovnic je ta, da ne zajemajo mestnega potniškega prometa

Slabost "splošnih" integriranih vozovnic javnega potniškega prometa (pri subvencioniranih za dijake in študente je to rešeno) je tudi ta, da ne zajema mestnega potniškega prometa. Potnik, ki se recimo z vlakom iz Kamnika pripelje na ljubljansko železniško postajo in se z Ljubljanskim potniškim prometom (LPP) želi peljati na primer v službo v Šiško, mora kupiti še eno vozovnico.

Direktor LPP Peter Horvat je za Siol.net povedal, da se o problematiki z ministrstvom pogovarjajo že dolgo in da je večkrat poudaril, da bi morali v sistem nujno vključiti mestni potniški promet. Dodal je, da do zdaj pripravljenosti države, da bi sofinancirala ta segment, ni zaznal, čeprav so se bili v podjetju pripravljeni pogovarjati o minimalnem nadomestilu.

Tudi na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so priznali, da bi potniki vseslovensko vozovnico bolj navdušeno sprejeli, če bi zajemala tudi mestni potniški promet, zato naj bi v prihodnje pripravili rešitve v tej smeri.