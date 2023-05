Slovenskim železnicam zelena luč za 150-milijonski nakup novih vlakov

Kot so danes sporočili iz SDH, so kot ustanovitelj investicijski projekt v zvezi z nabavo novih voznih sredstev podrobno preučili. SŽ s tem projektom nadaljujejo posodabljanje voznega parka, "kar bo omogočilo dodaten dvig kakovosti storitev v železniškem potniškem prometu", so zapisali v sporočilu za javnost.

SŽ so prvo fazo prenove voznega parka sklenile septembra lani, ko so prevzele zadnjega od 52 novih Stadlerjevih vlakov. Odtlej po slovenskih tirih vozi 21 enopodnih električnih vlakov flirt, deset dvopodnih električnih vlakov kiss ter 21 enopodnih dizelskih vlakov flirt.

Gre za sodobne in prostorne vlake, ki omogočajo enostavnejši vstop in izstop tudi gibalno oviranim osebam − vsi imajo izvlečno stopnico in dodatno mobilno klančino za invalidski voziček, so tedaj pojasnili na SŽ in dodali, da imajo nove garniture tudi hitrejše pospeševanje in lahko dosegajo potovalne hitrosti do 160 kilometrov na uro.

Kot je takrat napovedal generalni direktor SŽ Dušan Mes, bo novih 20 potniških garnitur, za katere so ta teden dobili soglasje SDH, dostavljenih do konca 2024. Tedaj bo tako na tirih 72 novih potniških garnitur.