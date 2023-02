Slovenske železnice z rekordnimi rezultati in visokimi nagradami za zaposlene

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot poroča Dnevnik, je skupina Slovenske železnice leta 2022 zabeležila rekordne rezultate. Ustvarili so več kot 40 milijonov evrov dobička in več kot sto milijonov denarnega toka iz poslovanja. Približno sedem tisoč zaposlenih pa se je za poslovno uspešnost v letu 2022 razveselilo 850 evrov bruto nagrade.

Slovenske železnice so leta 2022 ustvarile dobrih 615 milijonov evrov prihodkov, denarni tok iz poslovanja (EBITDA) pa je prvič v zgodovini presegel 102 milijona evrov, medtem ko je dobiček iz poslovanja znašal dobrih 41 milijonov evrov. To je bistveno več od načrtovanega in rekorden rezultat v zgodovini podjetja.

Od rekordnih rezultatov bodo imeli korist tudi zaposleni

Leta 2021 so Slovenske železnice zabeležile 542 milijonov evrov prihodkov oziroma slabih 80 milijonov manj kot lani. Denarni tok iz poslovanja je znašal dobrih 83,7 milijona evrov oziroma skoraj 16 milijonov manj kot lani, dobiček pa je bil za petino oziroma več kot deset milijonov evrov nižji kot lani.

Potniški promet Slovenskih železnic je leta 2022 prepeljal skoraj 15 milijonov potnikov, kar je četrtino več kot leta 2021. Tudi tovorni promet je prepeljal za štiri odstotke več tovora kot leto prej.

Od rekordnih rezultatov pa bodo imeli korist tudi zaposleni. Konec lanskega leta so bili delavski predstavniki namreč uspešni v pogajanjih za izplačilo nagrade za delovno uspešnost oziroma božičnice v višini 850 evrov bruto, kar je 150 evrov več kot leta 2021.