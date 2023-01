Železniška proga med Novim mestom in Uršnimi seli zopet odprta

Po tem, ko se je zaradi podrtega drevja v torek zvečer na železniški progi Metlika−Ljubljana v občini Novo mesto iztiril vlak, je danes od 16. ure zapora proge med vasjo Uršna sela in Novim mestom končana. Železniški promet teče normalno po voznem redu, so sporočili s Slovenskih železnic (SŽ).

Kot je v sredo pojasnil direktor podjetja SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc, se je vlak iztiril med postajama Birčna vas in Uršna sela v torek ob 21.25 zaradi podrtega drevja, ki je bilo zunaj progovnega pasu in je padlo na železniško progo. Na vlaku je bilo sedem potnikov, strojevodja in dva sprevodnika. Pet potnikov je zaradi lažjih poškodb potrebovalo zdravniško pomoč, a so vse že v torek odpustili v domačo oskrbo.

V času zapore proge je bil za potnike med Novim mestom in Uršnimi seli organiziran nadomestni avtobusni prevoz.